Colpo di Stato in Madagascar, il presidente Rajoelina ha sciolto il Parlamento su Facebook: militari al potere

In seguito a un colpo di Stato il presidente del Madagascar, Andry Rajoelina, ha lasciato il Paese. Rajoelina ha anticipato lo scioglimento del Parlamento tramite Facebook e poi, con un discorso trasmesso dalla tv nazionale, lo ha ufficializzato. “Sono stato costretto a trovare un luogo sicuro per proteggere la mia vita”, ha detto Rajoelina.

Colpo di Stato in Madagascar

Le parole del presidente del Madagascar sono state trasmesse in tv con diverse ore di ritardo a causa del tentativo di prendere possesso degli edifici dell’emittente statale da parte dell’esercito.

Pur essendo scappato dal Paese, il presidente malgascio non ha rassegnato le dimissioni. Rajoelina ha chiesto il dialogo “per trovare una via d’uscita da questa situazione” e ha affermato che la costituzione deve essere rispettata.

Il presidente del Madagascar Andry Rajoelina

Rajoelina ha parlato da una località segreta

Il presidente del Madagascar ha parlato da una località segreta, dove sarebbe arrivato grazie a un volo militare francese. Nelle scorse settimane il Paese africano è stato attraversato dalle proteste antigovernative guidate dalla Generazione Z.

La sommossa è stata poi sostenuta da un’unità militare d’élite e ciò ha spinto Rajoelina a dichiarare che nell’isola dell’Oceano Indiano era in corso un tentativo illegale di presa di potere e a lasciare il Paese. L’Assemblea nazionale del Parlamento del Madagascar, equivalente alla Camera bassa, ha votato l’impeachment del presidente Andry Rajoelina per presunta diserzione dal servizio.

La risoluzione è stata approvata con 130 voti favorevoli, superando la soglia dei due terzi richiesta dalla Camera composta da 163 membri. La presidenza ha dichiarato che il voto è “privo di qualsiasi base giuridica”.

Promessa la nomina di un governo civile

In seguito al voto, l’unità militare d’élite Capsat ha fatto sapere, tramite il colonnello Michael Randrianirina di aver preso il potere nel Paese e ha annunciato la nomina di un governo civile da qui a pochi giorni. In attesa del nuovo esecutivo, il potere sarà nelle mani dei militari.

Lo scorso fine settimana le unità del Capsat si erano unite con i loro mezzi blindati alle proteste di piazza del movimento giovanile Gen Z contro Rajoelina accusato di corruzione e di cui si chiedevano le dimissioni chiedendo alle forze di sicurezza di rifiutare di aprire il fuoco contro i manifestanti.

Ex dj e imprenditore, sindaco di Antananarivo dal 2007, Rajoelina salì al potere in Madagascar nel 2009 dopo un colpo di stato sostenuto dalle forze speciali Capsat contro il presidente Ravalomanana. Fu rieletto nel 2018 e confermato nel 2023.