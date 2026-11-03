Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un furto aggravato al Burger King di via Pietro Micca, con una cassaforte sradicata dal muro e un bottino di oltre 38 mila euro, è stato ricostruito dai Carabinieri. Per il colpo, avvenuto a Torino, sono stati raggiunti da misure cautelari tre uomini, ritenuti responsabili in concorso. I fatti risalgono al 3 giugno 2025: attorno all’una di notte, due persone sono entrate nel locale, mentre un complice faceva da palo. Dopo aver forzato la porta dell’ufficio sul retro, hanno staccato dal pavimento la cassaforte, poi denunciata come contenente più di 38 mila euro.

Colpo al Burger King con cassaforte sradicata: tre fermi

L’inchiesta, durata più di un anno, è partita dall’esame delle telecamere del ristorante e delle strade vicine e dal recupero di tracce biologiche sulla scena. Le verifiche hanno permesso agli investigatori di ricostruire contatti e rapporti tra i presunti autori. Gli indagati, indicati come autori materiali, hanno 49 anni, 46 anni e 39 anni.

Il colpo, pianificato nei dettagli, è stato messo a segno dopo aver disattivato l’allarme. Per rimuovere la cassaforte, che pesava 140 kg anche vuota, sono stati usati una mazzetta da muratore e un palanchino. Il pesante contenitore è stato quindi caricato su un’utilitaria parcheggiata in una strada parallela.

Le misure cautelari

Sulla base degli elementi raccolti, il Gip del Tribunale di Torino, su richiesta della Procura, ha disposto la custodia cautelare per tre uomini. Per il 39enne, già detenuto per un’altra causa, è stato stabilito il carcere; agli altri due uomini sono stati concessi gli arresti domiciliari.

IPA