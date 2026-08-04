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È di sette arresti e ingenti sequestri di sostanze stupefacenti il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri nel torinese, finalizzata al contrasto della produzione e spaccio di droga. L’azione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Torino, è stata portata a termine tra Cumiana e Bardonecchia nelle ultime ventiquattro ore, con il coinvolgimento di diversi reparti dell’Arma.

Il blitz a Cumiana: scoperta una maxi piantagione di marijuana

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha visto impegnati i reparti del Comando Provinciale di Torino, che hanno intensificato i controlli sul territorio per contrastare i reati legati alla produzione e spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, cinque persone sono state arrestate nel comune di Cumiana, sotto la giurisdizione della Compagnia di Pinerolo, mentre altre due persone sono finite in manette a Bardonecchia, nell’area di competenza della Compagnia di Susa.

L’operazione a Cumiana è scattata grazie all’intuito di due Carabinieri della locale Stazione, che il 29 luglio scorso, mentre erano liberi dal servizio, hanno percepito un forte odore di marijuana in una zona periferica del paese. Insospettiti, hanno chiesto il supporto della Sezione Operativa della Compagnia di Pinerolo, avviando così una serie di verifiche che hanno portato a un importante risultato investigativo.

Poche ore dopo, gli investigatori hanno fatto irruzione nell’area sospetta, individuando e sequestrando una vasta piantagione composta da quattro serre. All’interno sono stati rinvenuti 15 kg di infiorescenze di marijuana già essiccata e suddivisa in contenitori, oltre a 1600 piante in fase di essiccazione per un peso complessivo di circa 700 kg. Sono stati inoltre sequestrati diversi strumenti utilizzati per la coltivazione e il confezionamento della droga.

Durante la perquisizione, i militari hanno trovato anche una carabina 357 magnum, risultata rubata circa dieci anni prima nel canavese, aggiungendo così l’ipotesi di detenzione abusiva di armi e ricettazione ai reati contestati.

Gli arrestati: identità e precedenti

In seguito al blitz, sono finite in manette cinque persone: un sessantenne proprietario del terreno dove sorgeva la piantagione, un venticinquenne e un cinquantenne entrambi originari di Torino, e due cittadini albanesi di 44 e 46 anni. Tutti risultano già noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. La Procura della Repubblica di Torino ha disposto per loro l’arresto e la traduzione in carcere, con l’accusa di coltivazione di sostanze stupefacenti in concorso, ricettazione e detenzione abusiva di armi.

Controlli a Bardonecchia: sequestrati oltre 3 kg di cocaina

Lo stesso giorno, nella mattinata, i Carabinieri della Stazione di Bardonecchia hanno fermato un’autovettura con targa spagnola nel piazzale del traforo del Fréjus, durante un controllo di routine. Il conducente, un quarantenne straniero, ha mostrato un atteggiamento nervoso che ha insospettito i militari, inducendoli a procedere con una perquisizione del veicolo.

L’intuizione si è rivelata corretta: all’interno dell’auto sono stati trovati e sequestrati 3,345 kg di cocaina, suddivisi in panetti. Sia il conducente che la donna che viaggiava con lui sono stati arrestati e condotti presso la casa circondariale “Lorusso e Cotugno” di Torino. Anche in questo caso, la Procura ha disposto l’arresto con l’accusa di produzione, traffico e detenzione illecite di sostanze stupefacenti.

Un bilancio che conferma l’impegno delle forze dell’ordine

L’operazione condotta dai Carabinieri nel torinese rappresenta un duro colpo alle organizzazioni dedite alla produzione e spaccio di sostanze stupefacenti, con il sequestro di ingenti quantitativi di droga e l’arresto di sette persone in poche ore. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e collegamenti con altre attività illecite nella zona.

IPA