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È di un arresto e di una costosa auto recuperata il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nel pomeriggio di mercoledì 9 settembre a Novara. Un cittadino italiano, nato nel 1979 e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato per furto aggravato dopo aver partecipato a un colpo all’interno di una concessionaria nella zona del villaggio Dalmazia. L’intervento è stato reso possibile grazie a una segnalazione tempestiva del proprietario dell’autosalone, che ha notato movimenti sospetti tramite il proprio smartphone.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nel pomeriggio di mercoledì 9 settembre, quando la Centrale Operativa ha ricevuto una chiamata d’emergenza tramite il numero unico NUE 112. Il proprietario di una concessionaria situata nel villaggio Dalmazia di Novara aveva notato, grazie alle immagini trasmesse sul proprio smartphone, la presenza di alcuni individui intenti a forzare l’armadietto dove erano custodite le chiavi delle auto in esposizione.

La dinamica del furto

Gli autori del furto hanno agito con rapidità e determinazione. Dopo aver sfondato la vetrina della concessionaria utilizzando una delle auto presenti all’interno, sono riusciti a impossessarsi di una Audi RS3 bianca, dal valore stimato di circa 70.000 euro. Subito dopo il colpo, i malviventi si sono dati alla fuga, ma l’intervento tempestivo della Squadra Volante ha permesso di bloccare uno dei responsabili, mentre gli altri complici sono riusciti a dileguarsi a bordo di un’altra vettura, già predisposta per la fuga e parcheggiata nei pressi dell’autosalone.

L’arresto e il recupero della refurtiva

La Polizia ha tratto in arresto un uomo, cittadino italiano classe 1979, già gravato da diversi precedenti di polizia. L’auto oggetto del furto è stata prontamente recuperata e restituita al legittimo proprietario. All’interno del veicolo sono stati rinvenuti due piedi di porco e altri strumenti utilizzati per lo scasso, che sono stati sequestrati come prove a carico degli autori del reato.

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Squadra Mobile sta proseguendo le indagini per ricostruire l’intera dinamica dell’azione criminale e per identificare i complici che sono riusciti a fuggire. L’obiettivo degli investigatori è quello di chiarire ogni aspetto dell’episodio e assicurare alla giustizia tutti i responsabili.

Il contesto e la sicurezza nel villaggio Dalmazia

L’episodio ha destato particolare preoccupazione tra i residenti e gli operatori commerciali della zona del villaggio Dalmazia, un’area di Novara che negli ultimi tempi ha visto crescere l’attenzione delle forze dell’ordine per quanto riguarda la prevenzione dei reati contro il patrimonio. La prontezza della segnalazione e la rapidità dell’intervento hanno però permesso di limitare i danni e di restituire la refurtiva al proprietario, lanciando un segnale importante in termini di sicurezza e collaborazione tra cittadini e istituzioni.

IPA