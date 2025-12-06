Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una misura cautelare per rapina aggravata e ricettazione a Modica, dove un uomo è stato individuato come presunto responsabile di un colpo in abitazione ai danni di un cittadino. L’ordinanza è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica di Ragusa, a seguito di indagini che hanno permesso di recuperare la refurtiva e identificare il sospettato.

Le indagini e l’intervento dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato alcune sere fa, quando un gruppo di persone si è introdotto in un’abitazione nel territorio di Modica. I malviventi hanno sottratto gioielli e monili, per poi tentare la fuga. Il proprietario dell’immobile, avvisato dal sistema antintrusione installato in casa, si è precipitato sul posto e ha cercato di bloccare uno degli autori del reato, venendo però aggredito dal malvivente, che è riuscito a scappare.

L’attività investigativa e il recupero della refurtiva

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a recuperare la refurtiva sottratta durante la rapina. È stata avviata un’intensa attività di ricerca che si è protratta per tutta la notte nelle aree circostanti. Nelle prime ore del mattino, gli investigatori hanno individuato in strada l’uomo oggi indagato, che stava tentando di lasciare la città a piedi.

Il ruolo della Procura e la misura cautelare

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ragusa, ha permesso di identificare il presunto autore della rapina aggravata e di emettere nei suoi confronti una misura cautelare degli arresti domiciliari. L’operazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra i militari del Comando Compagnia di Modica e i Carabinieri della Stazione di Catania Librino.

Le accuse e la fase delle indagini

L’uomo dovrà rispondere delle accuse di rapina aggravata e ricettazione in concorso. Le ipotesi accusatorie saranno formalizzate davanti al Giudice per le Indagini Preliminari e dovranno essere confermate nel corso del procedimento, che si trova ancora nella fase delle indagini preliminari.

IPA