Colpo in abitazione a Modica e aggressione al proprietario, uno dei ladri catturato: stava fuggendo a piedi
Un uomo è stato sottoposto a misura cautelare per rapina aggravata e ricettazione dopo un colpo in abitazione a Modica.
Una misura cautelare per rapina aggravata e ricettazione a Modica, dove un uomo è stato individuato come presunto responsabile di un colpo in abitazione ai danni di un cittadino. L’ordinanza è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica di Ragusa, a seguito di indagini che hanno permesso di recuperare la refurtiva e identificare il sospettato.
Le indagini e l’intervento dei Carabinieri
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato alcune sere fa, quando un gruppo di persone si è introdotto in un’abitazione nel territorio di Modica. I malviventi hanno sottratto gioielli e monili, per poi tentare la fuga. Il proprietario dell’immobile, avvisato dal sistema antintrusione installato in casa, si è precipitato sul posto e ha cercato di bloccare uno degli autori del reato, venendo però aggredito dal malvivente, che è riuscito a scappare.
L’attività investigativa e il recupero della refurtiva
I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a recuperare la refurtiva sottratta durante la rapina. È stata avviata un’intensa attività di ricerca che si è protratta per tutta la notte nelle aree circostanti. Nelle prime ore del mattino, gli investigatori hanno individuato in strada l’uomo oggi indagato, che stava tentando di lasciare la città a piedi.
Il ruolo della Procura e la misura cautelare
L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ragusa, ha permesso di identificare il presunto autore della rapina aggravata e di emettere nei suoi confronti una misura cautelare degli arresti domiciliari. L’operazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra i militari del Comando Compagnia di Modica e i Carabinieri della Stazione di Catania Librino.
Le accuse e la fase delle indagini
L’uomo dovrà rispondere delle accuse di rapina aggravata e ricettazione in concorso. Le ipotesi accusatorie saranno formalizzate davanti al Giudice per le Indagini Preliminari e dovranno essere confermate nel corso del procedimento, che si trova ancora nella fase delle indagini preliminari.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.