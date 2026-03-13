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Eseguito un arresto a Imola, dove un 23enne tunisino, richiedente protezione internazionale, è stato fermato per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale dopo un furto in una profumeria del centro. L’operazione è stata condotta durante un servizio di pronto intervento per garantire la sicurezza nelle vie cittadine.

Il contesto dell’intervento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i militari del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola erano impegnati in un servizio di pronto intervento per assicurare tempestività nelle emergenze. Durante il pattugliamento in via Mazzini, la loro attenzione è stata attirata dalle dipendenti di una profumeria, visibilmente sotto shock dopo aver subito un furto perpetrato da tre giovani che si erano appena dati alla fuga.

La fuga e la reazione violenta

Considerando la quasi flagranza del reato, i Carabinieri si sono immediatamente messi sulle tracce dei responsabili. Due dei fuggitivi sono stati raggiunti nelle vicinanze, ma alla vista delle forze dell’ordine hanno reagito con violenza, aggredendo i militari per garantirsi la fuga, riuscendo così a dileguarsi.

L’arresto alla stazione ferroviaria

Il 23enne tunisino, invece, è stato individuato poco dopo presso il “Binario 1” della stazione ferroviaria di Imola, mentre attendeva un treno. Alla vista dei Carabinieri, il giovane ha tentato nuovamente la fuga opponendo resistenza, ma questa volta è stato bloccato e tratto in arresto.

Recupero della refurtiva e conseguenze

Durante la perquisizione, una parte della refurtiva è stata trovata in possesso del 23enne e prontamente restituita ai legittimi proprietari. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il giovane è stato trasferito in carcere, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

IPA