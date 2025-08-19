Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto aggravato e denuncia a piede libero per un episodio avvenuto nella notte tra lunedì e martedì a Reggio Emilia, dove un uomo di 32 anni senza fissa dimora è stato identificato dai Carabinieri come responsabile di un colpo ai danni di una pasticceria. L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, si sarebbe introdotto furtivamente nel locale dopo aver forzato una porta laterale, riuscendo ad appropriarsi di un computer portatile e di circa 100 euro in contanti. L’intervento dei Carabinieri è stato reso possibile grazie alle immagini di videosorveglianza che hanno immortalato tutte le fasi del furto.

Le indagini dei Carabinieri: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nelle prime ore della mattina, quando il malvivente ha scelto di agire approfittando della quiete notturna. Dopo aver individuato una porta laterale della pasticceria, l’ha forzata con destrezza, riuscendo così a penetrare all’interno dei locali senza attirare l’attenzione di passanti o residenti. Una volta dentro, si è diretto rapidamente verso la postazione della cassa, dove ha prelevato il denaro contante e un computer portatile, per poi darsi alla fuga.

Il ruolo fondamentale delle telecamere di videosorveglianza

Le telecamere di sicurezza installate all’interno della pasticceria hanno avuto un ruolo decisivo nella risoluzione del caso. Tutte le fasi del furto sono state infatti registrate, permettendo così ai Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia di acquisire e visionare i filmati. Grazie a queste immagini, gli investigatori sono riusciti a riconoscere l’autore del gesto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti simili.

L’identificazione e la denuncia dell’autore

Una volta raccolti tutti gli elementi necessari, i Carabinieri hanno proceduto a denunciare alla Procura reggiana l’uomo di 32 anni, senza fissa dimora, con l’accusa di furto aggravato. La denuncia è stata formalizzata al termine degli accertamenti preliminari, che hanno permesso di collegare senza ombra di dubbio l’uomo immortalato dalle telecamere al reato commesso nella pasticceria.

Le indagini proseguono: accertamenti in corso

Nonostante la denuncia, le indagini non si sono ancora concluse. Gli inquirenti hanno infatti sottolineato che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. Sono previsti ulteriori approfondimenti investigativi, necessari per valutare tutte le circostanze del caso e per determinare l’eventuale esercizio dell’azione penale nei confronti dell’indagato. L’obiettivo è quello di chiarire ogni dettaglio dell’accaduto e di accertare eventuali responsabilità aggiuntive.

La risposta delle istituzioni e l’importanza della prevenzione

Il caso ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza dei locali pubblici e sull’importanza di dotarsi di sistemi di videosorveglianza efficaci. Le forze dell’ordine hanno ribadito il loro impegno nel contrastare i reati contro il patrimonio, sottolineando come la collaborazione tra cittadini e istituzioni sia fondamentale per prevenire episodi simili. La tempestività dell’intervento e la professionalità dimostrata dai Carabinieri della compagnia di Reggio Emilia sono state decisive per assicurare alla giustizia il presunto responsabile.

IPA