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Sono scattate due denunce per furto aggravato e porto ingiustificato di arnesi atti allo scasso a Rimini per fatti avvenuti nella notte del 10 giugno 2026, quando due uomini, già noti alle forze dell’ordine, sono stati individuati come responsabili di un colpo ai danni di un negozio di ortofrutta nei pressi di via Pascoli. L’intervento tempestivo di due agenti fuori servizio ha permesso di raccogliere elementi decisivi per l’identificazione dei sospetti.

Le indagini e l’intervento degli agenti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nelle prime ore della notte, quando due individui, con il volto coperto, hanno infranto le vetrate di un esercizio commerciale specializzato nella vendita di frutta e verdura. Dopo aver fatto irruzione nel locale, i malviventi si sono impossessati del registratore di cassa, provocando un forte rumore che ha attirato l’attenzione di due agenti della Polizia di Stato che si trovavano nelle vicinanze, pur non essendo in servizio in quel momento.

Uno dei poliziotti ha assistito alle fasi finali del furto e, pur non riuscendo a intervenire direttamente, ha raccolto informazioni fondamentali sui responsabili. I due uomini, accortisi di essere stati scoperti, si sono dati alla fuga: uno a bordo di una bicicletta rossa, l’altro su uno scooter, di cui è stata annotata la targa.

L’identificazione dei responsabili

Le successive indagini, condotte dalla Squadra Mobile e dalle Volanti, hanno permesso di risalire all’identità dei due sospetti. Decisive sono state la descrizione fornita dagli agenti intervenuti e le immagini estrapolate dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Gli accertamenti svolti sullo scooter utilizzato per la fuga hanno ulteriormente contribuito a individuare i due uomini, entrambi residenti a Rimini da diversi anni.

I soggetti in questione sono risultati già noti alle forze dell’ordine, con numerosi precedenti giudiziari e di polizia, anche per reati analoghi.

Precedenti e misure cautelari

Uno dei due denunciati, il più giovane, era già stato arrestato in flagranza di reato lo scorso 26 maggio dal personale delle Volanti, in concorso con un altro individuo, per aver commesso un furto su un’autovettura in sosta. In seguito alla convalida dell’arresto, il giudice aveva disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per tre giorni a settimana, una misura cautelare tuttora in vigore.

Il secondo uomo, un cinquantenne, è stato rintracciato dal personale della Squadra Mobile per l’identificazione formale. Durante il controllo, è stato trovato in possesso di numerosi arnesi atti allo scasso, motivo per cui è stato deferito alla Procura della Repubblica di Rimini anche per il porto ingiustificato di strumenti da scasso.

ANSA