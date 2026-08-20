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Sono stati arrestati 2 uomini a Ciampino, dove una rapina aggravata è stata compiuta ai danni di un minimarket. L’azione criminale, avvenuta nel pomeriggio del 6 giugno 2026, è stata ricostruita grazie alle indagini condotte dalla Tenenza locale, che hanno permesso di identificare i presunti responsabili, originari di Marino e del Viterbese, e di eseguire la misura della custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Velletri su richiesta della Procura.

Le indagini e l’arresto dei sospettati

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’indagine è partita subito dopo la rapina avvenuta in un minimarket di Ciampino. Gli investigatori hanno analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza, effettuato individuazioni fotografiche e approfondito i dati contenuti nei telefoni cellulari sequestrati. Questo lavoro ha permesso di raccogliere un quadro indiziario solido nei confronti dei due uomini, rispettivamente di 40 anni e 39 anni, entrambi italiani.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due presunti autori della rapina si sono introdotti nel minimarket con il volto coperto. Armati di un coltello e di un coccio di bottiglia, avrebbero minacciato un dipendente, un uomo originario del Bangladesh, costringendolo a consegnare l’incasso della giornata, pari a 200 euro. Dopo aver ottenuto il denaro, i due si sono dati rapidamente alla fuga.

L’esecuzione delle misure cautelari

Al termine delle indagini, i Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Velletri. I due arrestati sono stati condotti rispettivamente presso le Case Circondariali di Velletri e Viterbo.

IPA