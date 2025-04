Coltivazione indoor di marijuana a Rieti con sistema per accelerare la crescita delle piante, arrestato 50enne

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti il bilancio di un’operazione della Polizia a Rieti. Un uomo è stato fermato dopo che un sofisticato sistema di coltivazione di marijuana è stato scoperto nel suo domicilio.

Operazione della Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra Mobile di Rieti hanno arrestato un cinquantenne reatino. L’uomo, residente a Rieti ma domiciliato a Terminillo, lavorava come portiere in un residence. Durante un controllo, sono stati trovati oltre 6 grammi di marijuana, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Scoperta una coltivazione indoor

In un locale sotterraneo di proprietà dell’uomo, è stato scoperto un sistema di coltivazione indoor di cannabis. Questo sistema era dotato di centraline per l’accensione automatica delle lampade fitostimolanti e di un sistema di areazione, oltre a una bombola di co² per accelerare la maturazione delle piante coltivate in 8 vasi. La strumentazione rappresentava un pericolo per l’edificio, potendo causare cortocircuiti e incendi.

Ulteriori sequestri

Nei locali di pertinenza dell’uomo, gli agenti hanno sequestrato semi di canapa, fertilizzanti, oltre 200 grammi di infiorescenze di marijuana e un’agenda con cifre e nominativi legati alla compravendita di stupefacenti. Una successiva perquisizione nella sua abitazione a Rieti ha portato al ritrovamento di due involucri contenenti oltre 25 grammi di marijuana.

Misure cautelari

L’uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari, in attesa della decisione dell’Autorità Giudiziaria. Dopo l’udienza di convalida, è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora con permanenza notturna in casa e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nell’ambito del procedimento penale, la responsabilità penale sarà accertata dal Giudice. Si ricorda che, essendo in fase di indagini preliminari, l’arrestato è da presumersi innocente fino a sentenza irrevocabile.

Rieti, 4 aprile 2025

