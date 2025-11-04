Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una denuncia per ricettazione a Como, dove ieri mattina è stato fermato un 22enne tunisino irregolare, sorpreso con addosso abiti appena sottratti da un grande magazzino di abbigliamento. L’uomo è stato anche sanzionato per detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale.

L’intervento della Polizia e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella tarda mattinata di ieri, quando una pattuglia della Squadra Volante della Questura di Como è intervenuta in Viale Giulio Cesare, presso un noto negozio di abbigliamento, in seguito a una segnalazione di furto.

Intorno alle 12.00, gli agenti sono stati chiamati dal responsabile del punto vendita, che ha raccontato quanto accaduto e fornito una descrizione dettagliata dell’autore del furto. L’uomo, di origine nordafricana, si era già allontanato dal negozio al momento dell’arrivo della Polizia.

Pochi minuti dopo, la pattuglia ha individuato in Via Palestro un giovane che corrispondeva perfettamente alle indicazioni ricevute. Il sospettato, un 22enne tunisino, indossava proprio gli indumenti appena rubati dal negozio. Alla vista degli agenti, il giovane si è mostrato agitato e insofferente al controllo, motivo per cui è stato accompagnato in Questura, anche perché privo di documenti di identità.

L’identificazione e i precedenti

Una volta giunti in Questura, gli agenti hanno proceduto all’identificazione del 22enne, che è risultato essere irregolare sul territorio nazionale. Dagli accertamenti è emerso che il giovane aveva già numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la persona, oltre che in materia di immigrazione e stupefacenti. Inoltre, era destinatario di un Ordine del Questore di Milano che gli imponeva di abbandonare il territorio nazionale.

Le accuse e le sanzioni

Il 22enne tunisino è stato quindi denunciato in stato di libertà per ricettazione. Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno trovato una dose di hashish, motivo per cui è stato anche sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale.

I provvedimenti in corso

Attualmente, sono al vaglio degli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Como i provvedimenti da adottare nei confronti del 22enne, che resta irregolare sul territorio italiano e già destinatario di un ordine di espulsione.

IPA