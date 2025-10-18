Com'è andato l'incontro tra Trump e Zelensky alla Casa Bianca, dal no al summit con Putin allo stop ai missili

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Niente missili Tomahawk all’Ucraina, nessuna nuova sanzione alla Russia e no a un summit a tre con Vladimir Putin. È questo l’esito del faccia a faccia che si è tenuto alla Casa Bianca tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Un incontro definito “teso” da più fonti, con i leader europei che dopo aver parlato con Zelensky mostrano perplessità per l’atteggiamento del presidente Usa.

Com’è andato l’incontro tra Trump e Zelensky

Venerdì 17 ottobre si è tenuto a Washington un nuovo incontro tra il presidente statunitense Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky, il quinto dopo “l’agguato” del febbraio scorso alla Casa Bianca.

Al centro dei colloqui la guerra tra Russia e Ucraina e la richiesta di Kiev di ottenere dagli Usa i missili da crociera Tomahawk.

ANSA L’incontro alla Casa Bianca tra Trump e Zelensky

Dopo la prima parte aperta alla stampa, in cui Trump ha parlato a lungo, anche di altri argomenti che nulla hanno a che vedere con il conflitto, c’è stato il faccia a faccia tra i due leader.

Axios parla di un incontro “teso“, che si è concluso bruscamente dopo circa due ore e mezza.

Zelensky, che ha definito i colloqui “cordiali”, sperava di sfruttare la crescente frustrazione di Trump verso Putin, dopo anche il sostanziale insuccesso del vertice in Alaska, ma è ripartito a mani vuote.

Axios riferisce che i leader europei, che hanno parlato con Zelensky dopo l’incontro, sarebbero apparsi perplessi dall’atteggiamento di Trump, più da mediatore equidistante che da alleato.

No ai missili Tomahawk all’Ucraina

Uno dei punti più attesi dell’incontro tra Trump e Zelensky era la possibilità di fornire all’Ucraina i missili Tomahawk, in grado di colpire in profondità in territorio russo.

Il leader ucraino ha ribadito l’importanza di questi armamenti a lungo raggio, affermando che Mosca “ha paura” che possano venire usati da Kiev.

Sulla questione Trump ha detto che al momento non ha intenzione di fornire i Tomahawk all’Ucraina per il timore di una escalation, senza però chiudere definitivamente la porta.

Come ha spiegato Zelensky parlando alle tv americane: “Non ha detto di no, ma per oggi non ha detto sì”.

“Penso ci siano ottime chance che la guerra possa finire rapidamente. Anche senza che l’Ucraina abbia bisogno dei missili Tomahawk”, ha detto Trump.

No anche a nuove sanzioni contro Mosca, minacciate dallo stesso Trump dopo il vertice Usa-Russia in Alaska.

Cosa ha detto Trump

Dopo l’incontro alla Casa Bianca Donald Trump ha dichiarato sul suo social Truth che “è tempo di fermare le uccisioni e fare un accordo”.

Secondo il presidente statunitense Russia e Ucraina si dovrebbero fermare sulla linea del fronte attuale, lasciando che sia la storia a decidere chi ha vinto.

“Vediamo cosa succede la prossima settimana”, avrebbe detto Trump a Zelensky al termine dell’incontro.

Il vertice Trump-Putin a Budapest

Il riferimento è al prossimo faccia a faccia tra Trump e il leader russo Vladimir Putin che si terrà a Budapest.

Zelensky aveva aperto alla possibilità di un summit a tre, dicendosi pronto a parlare “in ogni tipo di formato”.

Nel corso dell’incontro alla Casa Bianca Trump ha detto che avrebbe voluto che ci fosse anche Zelensky all’incontro in Ungheria, sostenendo di averci rinunciato per via dei pessimi rapporti tra il presidente ucraino e il leader russo.