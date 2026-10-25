Com’è il nuovo simbolo della Lega Italia federale, via il nome del segretario Matteo Salvini e cosa significa

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

La Lega ha un nuovo simbolo che diventa “Lega Italia federale”. A presentarlo è stato il riconfermato segretario del partito, Matteo Salvini, il cui nome è sparito dal logo in conformità con la nuova legge elettorale. Non più “Lega per Salvini premier”, quindi, ma una scritta in blu, giallo e bianco unita alla sagoma di Alberto da Giussano con la spada levata.

Nuovo simbolo per la Lega

Il nuovo simbolo della Lega diventa “Lega Italia federale” su sfondo bianco e blu. In esso la parola “Lega” è colorata di blu, “Italia” è in giallo e “federale” in bianco. Fra esse resta la sagoma di Alberto da Giussano con la spada levata.

Addio, dunque, al simbolo che recitava “Lega per Salvini premier“. A spiegare il motivo e mostrare la novità è stato lo stesso segretario riconfermato Matteo Salvini dal palco del congresso del partito. “Vi piace?“, ha chiesto il ministro alla platea, il cui nome non poteva più comparire per adattarsi alla nuova legge elettorale che prevede l’indicazione solo del nome del candidato premier da parte di ogni coalizione.

IPA

Cos’è Lega Italia federale

Il nuovo simbolo è stato mostrato a margine del congresso straordinario della Lega che si è tenuto a Milano fra sabato 24 e domenica 25 ottobre. In esso il segretario dimissionario Matteo Salvini è stato rieletto e ha proposto il nuovo look del Carroccio. Le sue dimissioni, d’altronde, erano solo una proforma per poi procedere alla rielezione.

La Lega ha quindi un nuovo logo per la prima volta da quasi dieci anni. Al posto della dicitura “Salvini Premier”, introdotta nel 2017, campeggiano ora le parole “Italia federale”, un chiaro riferimento al federalismo, storica proposta politica del partito.

Questa scelta rappresenta dunque un modo per strizzare l’occhio a una delle tradizionali istanze del partito, cioè il federalismo e con esso alla maggiore autonomia rivendicata dalle regioni del Nord rispetto al governo centrale. La nuova formula inoltre riconosce che la leader della coalizione di destra è ormai saldamente la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, come sottolinea il Post.

La presentazione di Matteo Salvini

La presentazione del nuovo simbolo è arrivata in conclusione del congresso della Lega che si era riunito sabato 24 e domenica 25 ottobre e che aveva deliberato la rielezione di Salvini a segretario, una decisione ampiamente prevista. La conferma dell’attuale vicepremier è la quarta per lui e gli consentirà di restare in carica per altri quattro anni, fino al 2030. Salvini ha avuto 465 voti a suo favore, mentre lo sfidante Massimo Garavaglia si è fermato a 146.

“Oggi pomeriggio comincia un nuovo percorso. Mi porto dietro le considerazioni di questi mesi. Nelle regioni dove siamo in maggioranza non tollererò più che la Lega sia trattata come un alleato di serie B. Chiediamo rispetto per le nostre posizioni. Giorgia Meloni tornerà presidente del Consiglio e noi saremo il secondo partito della coalizione“, ha detto Matteo Salvini dopo essere stato rieletto segretario del Carroccio.

Qualche ora prima, sabato 24 ottobre, era stato approvato l’emendamento allo statuto della Lega che introduce una segreteria politica che sarà formata da un massimo di nove membri nominati e revocati dal segretario federale.