Coma Cose, annuncio ufficiale sulla separazione con l'annullamento degli ultimi concerti: "È stato bellissimo"

Cala il sipario sui Coma Cose: l’ormai ex duo musicale ha annunciato la separazione ufficiale con un comunicato su Instagram. “Ebbene sì… Fausto e Francesca si sono lasciati”, è stato scritto. La decisione sarebbe stata unanime e maturata nel corso degli ultimi mesi. Solo oggi arriva l’annuncio ufficiale, al termine di un processo di metabolizzazione. I concerti sono annullati e i biglietti verranno rimborsati.

I Coma Cose annunciano la separazione

“La verità è che non ci siamo mai fermati in questi anni e abbiamo dato troppe cose per scontate, la grande sinergia lavorativa pian piano ha cannibalizzato la vita privata che si è inevitabilmente consumata e spenta“, hanno spiegato i Coma Cose, ovvero Fausto Lama e California, al secolo Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano.

I due hanno infine compreso di essere una “coppia” solo “sul palco” e non più anche nella vita privata. Dunque, “non c’era proprio più nulla da riprendere”.

Il tono dell’addio è quello della malinconia per un amore che non arde più, ma che si è trasformato in qualcos’altro. Senza rancori o recriminazioni: “L’Amore si trasforma ed è stato così anche per il nostro, saremo sempre qualcosa di speciale e irripetibile“.

L’ex duo ha promesso di non perdersi di vista e ha ringraziato per questi 10 anni “strepitosi” di carriera e vita condivisa.

“Sono stati 10 anni strepitosi, – hanno scritto i Coma Cose – un sogno ad occhi aperti che ci ha portato a conoscere persone, luoghi e situazioni che non avremmo nemmeno potuto immaginare, ringraziamo tutte e tutti quelli che ci hanno sostenuti e che hanno incrociato le loro vite con la nostra musica, e tutte le persone con cui abbiamo lavorato, sarete sempre parte di un nostro pezzo di vita fondamentale”.

Pur senza negare la malinconia, i due si lasciano con la “consapevolezza di un mondo nuovo” che “si spalanca davanti” ai loro cammini.

Coma Cose, il matrimonio e la crisi

Fausto Lama e California si erano sposati solo un anno fa. In estate erano circolate foto di California con un altro uomo, che avevano alimentato il gossip. Di recente avevano annullato un’esibizione con Francesca Michelin “per motivi personali”. Dopo il tour estivo, sono stati cancellati gli ultimi concerti.

Concerto dei Coma Cose annullato, rimborso dei biglietti

TicketOne specifica che il concerto dei Coma Cose in programma il 27 ottobre ad Assago è stato annullato, così come anche quello del 30 ottobre a Roma.

Le richieste di rimborso dei biglietti saranno considerate valide solo se eseguite entro il 6 novembre 2025, secondo le procedure riportate alla pagina rimborsi-ticketone.it.