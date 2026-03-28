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Furto sventato e banda sgominata nella notte tra il 27 e il 28 marzo a Comacchio: cinque cittadini kosovari sono stati arrestati dalla Polizia dopo un tentativo di furto in un supermercato di Rovigo. I malviventi, specializzati in reati predatori ai danni di esercizi commerciali, sono stati sorpresi mentre cercavano di fuggire da un appartamento preso in affitto, utilizzando un’impalcatura esterna. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Padova, che hanno agito dopo settimane di indagini e appostamenti, riuscendo a bloccare la banda e a sequestrare numerosi attrezzi da scasso e refurtiva.

La fonte della notizia e i dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto dei cinque uomini è avvenuto nella notte di sabato 28 marzo a Comacchio (FE), subito dopo che avevano tentato un furto in un supermercato di Rovigo. I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Padova hanno seguito i movimenti della banda, composta da cittadini kosovari di età compresa tra 26 e 45 anni, specializzati in furti ai danni di supermercati in tutto il Nord Italia. L’azione è scattata quando i cinque, rincasati nell’appartamento al quarto piano, hanno cercato di fuggire attraverso un’impalcatura esterna, ma sono stati prontamente bloccati dagli agenti.

Le indagini e il modus operandi della banda

L’attività investigativa è partita dopo il furto avvenuto la notte di mercoledì 4 marzo presso il supermercato CONAD di via Ostiala Gallenia a Padova, dove erano stati sottratti 30.000 euro in contanti dalla cassaforte. Gli investigatori hanno subito individuato l’auto utilizzata dalla banda e ne hanno monitorato gli spostamenti. È emerso che due membri del gruppo erano già presenti in Italia e avevano precedenti per reati contro il patrimonio, mentre gli altri tre erano arrivati nelle settimane precedenti, unendosi ai connazionali per compiere nuovi colpi.

Il tentativo di furto a Rovigo e l’arresto

La sera di venerdì 27 marzo, la banda ha tentato un nuovo furto in un supermercato di Rovigo, ma non è riuscita ad aprire completamente la cassaforte. Dopo il tentativo fallito, i cinque sono tornati nell’appartamento a Comacchio, dove sono stati sorpresi dagli agenti della Squadra Mobile di Padova. Durante la perquisizione, sono stati trovati numerosi attrezzi da scasso, ricetrasmittenti, telefoni cellulari, passamontagna e due divaricatori elettrici professionali, strumenti tipici del modus operandi della banda. Uno dei divaricatori era stato rubato lo scorso 4 febbraio all’interno di una caserma dei Vigili del Fuoco di Chienes, in provincia di Bolzano.

Refurtiva e strumenti sequestrati

Nel bagagliaio dell’auto utilizzata dai malviventi sono stati rinvenuti attrezzi da scasso, ricetrasmittenti, passamontagna, telefoni cellulari e due divaricatori elettrici in dotazione ai Vigili del Fuoco. Nel covo della banda sono stati trovati anche contanti per circa 2000 euro, di cui 600 euro in monete confezionate in blister, tipicamente usati nei supermercati per conservare gli spiccioli. Gli inquirenti ritengono che questa somma sia il provento di furti compiuti nei giorni precedenti, per i quali sono in corso ulteriori accertamenti.

Identità e precedenti dei fermati

I cinque arrestati sono risultati essere cittadini kosovari di età compresa tra 26 e 45 anni, tutti senza fissa dimora in Italia. Due di loro avevano già precedenti per reati contro il patrimonio, mentre gli altri tre erano arrivati recentemente nel Paese. Il capo della banda, un uomo di 39 anni, era particolarmente esperto nel commettere furti all’interno dei supermercati con il metodo delle “spaccate”.

Le accuse e la prosecuzione delle indagini

Dopo gli accertamenti di rito, i cinque fermati sono stati arrestati per il tentativo di furto commesso nel supermercato di Rovigo e associati presso la Casa Circondariale di Ferrara, a disposizione della Procura della Repubblica. Le indagini della Squadra Mobile di Padova proseguono per verificare eventuali collegamenti con altri furti analoghi avvenuti nelle province del Veneto nelle settimane precedenti, che potrebbero essere riconducibili alla stessa banda.

IPA