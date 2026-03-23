Comandante Alfa lancia l'allarme terrorismo dopo la bomba degli anarchici, "avvertire le forze di polizia"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Dopo l’esplosione in un casale a Roma in cui hanno perso la vita gli anarchici Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, è scattato l’allarme terrorismo in Italia. Il comandante Alfa, che ha lavorato spesso in prima linea, è intervenuto in tv per fare il punto della situazione e fornire alcune indicazioni utili.

Le parole del comandante Alfa sull’esplosione a Roma

Il comandante Alfa, ospite della trasmissione Fuori dal coro di Mario Giordano, ha commentato il caso dei due anarchici morti nell’esplosione di un casale a Roma.

Le sue parole: “L’unica cosa che possiamo dire è che, sicuramente, c’è preoccupazione. Bisogna cercare di capire quali erano gli obiettivi, o l’obiettivo. Insomma, cosa volessero fare. Bisogna cercare di capire se altre persone si stanno organizzando, visto che loro hanno fallito saltando in aria mentre confezionavano la trappola esplosiva”.

ANSA

Allarme terrorismo in Italia, il messaggio del comandante Alfa

Il comandante Alfa ha anche inviato un messaggio alla popolazione in merito all’allarme terrorismo scattato in Italia: “Bisogna che tutti noi ci diamo una regolata, c’è bisogno di bassi profili”.

Poi ha aggiunto: “Dobbiamo dare una mano alle forze di polizia perché l’Italia non è solamente delle forze di polizia o delle forze armate, ma di tutti noi italiani”.

Ancora il comandante Alfa: “Se veniamo a conoscenza di qualcosa di anormale dobbiamo avvertire le forze di polizia così che possano intervenire”.

Anarchici morti nel casale esploso a Roma: il punto sulle indagini

Nella serata di giovedì 19 marzo una forte esplosione ha causato il crollo di una parte di una casolare abbandonato nel Parco degli Acquedotti a Roma.

Sono morte due persone: si tratta degli anarchici Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone.

Le indagini stanno cercando di appurare se i due stessero costruendo una bomba artigianale con lo scopo di commettere un attentato e, nel caso, quale fosse l’obiettivo.

Secondo un’ipotesi degli investigatori riportata da ANSA, alla luce del tipo di ordigno esploso (ritenuto “poco stabile” per il trasporto), l’obiettivo potrebbe essere un luogo vicino al Parco degli Acquedotti.

L’attenzione è rivolta, in particolare, sullo snodo ferroviario, il polo Tuscolano della polizia e una caserma dei carabinieri.