Comandante Alfa morto a 75 anni, il vero nome era Antonio Marzullo: ritratto del carabiniere di Castelvetrano

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il carabiniere di Castelvetrano Antonio Marzullo, noto come il leggendario quanto misterioso Comandante Alfa, è morto all’età di 75 anni. Co-fondatore del Gruppo Intervento Speciale (GIS), il Comandante Alfa ha preso parte a diverse operazioni storiche contro il terrorismo e la criminalità organizzata.

Addio al Comandante Alfa, l’annuncio della morte

La morte del Comandante Alfa è stata resa nota su Facebook, sulla pagina dello stesso co-fondatore del GIS: “Con immenso dolore comunichiamo la scomparsa del Comandante Alfa”.

Nel messaggio si legge ancora: “Ci lascia un uomo Speciale, che ha saputo donare affetto, valori e ricordi che resteranno per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e non solo. Vi chiediamo di rispettare questo momento di lutto con discrezione e sensibilità”.

La vera identità del leggendario Comandante Alfa è stata svelata

A far luce sull’identità del leggendario Comandante Alfa è stato il Nuovo Sindacato Carabinieri, che in una nota ha scritto: “Il Nuovo Sindacato Carabinieri si stringe con profonda commozione e sentimento di sincero cordoglio attorno alla famiglia del Luogotenente Antonino Marzullo, per tutti noi e per l’Italia intera il leggendario ‘Comandante Alfa'”.

Oltre che co-fondatore del Gruppo Intervento Speciale (GIS), il Comandante Alfa – si legge ancora nella nota – è stato “per decenni un baluardo di coraggio, abnegazione e altissimo senso dello Stato, partecipando a tappe storiche della nostra istituzione, a partire dal celebre blitz di Trani del 1980″.

Ciò che lo ha reso davvero straordinario – ha aggiunto il sindacato – è stata anche “la sua profonda umanità, unita a un attaccamento viscerale ai valori di solidarietà, lealtà e cameratismo”.

Il cordoglio del sindaco di Castelvetrano

Giovanni Lentini, sindaco di Castelvetrano, ha espresso pubblicamente il suo cordoglio per la scomparsa del Comandante Alfa.

Su Facebook, il primo cittadino del paese in provincia di Trapani ha sottolineato che, “pur vivendo lontano da Castelvetrano”, il Comandante Alfa “non ha mai dimenticato la sua città, rimanendo vicino alla comunità anche con gesti concreti di solidarietà, come il sostegno al nostro ospedale, e promuovendo costantemente i valori della legalità”.

Nel messaggio del sindaco si legge ancora: “Castelvetrano saluta un suo figlio che ha onorato la divisa e servito il Paese con dedizione fino all’ultimo”.

Chi era il Comandante Alfa

Il Comandante Alfa, la cui identità era sempre rimasta segreta, è stato uno dei fondatori del Gis, Gruppo di Intervento Speciale dei Carabinieri.

Ritenuto il carabiniere più decorato d’Italia, Il 29 dicembre 1980 con il Gis, è intervenuto per sedare la rivolta nel carcere di Trani.

Ha preso parte a diverse missioni internazionali e operazioni delicate, come la cattura degli esattori di Cesare Casella, la liberazione di Patrizia Tacchella e la protezione del magistrato antimafia Nino Di Matteo.

Negli ultimi anni, Alfa è stato istruttore al Gis e, poi, all’Ucis, Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale. La sua carriera nell’Arma è terminata a febbraio 2016.

Il Comandante Alfa ha poi proseguito i percorsi da istruttore, divulgatore e scrittore.