Comandante dei carabinieri morto in caserma a Tursi vicino Matera, Marco Lomagistro aveva 31 anni

Il comandante dei carabinieri Marco Lomagistro, 31 anni, è stato trovato morto nella caserma di Tursi (Matera): secondo le prime informazioni si sarebbe tolto la vita con la pistola d’ordinanza. La tragedia ha sconvolto i colleghi e le comunità di Tursi e Laterza, i cui sindaci hanno espresso profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa. Sulla vicenda indaga il Comando provinciale di Matera.

Comandante dei carabinieri morto in caserma

Lo hanno trovato i colleghi, già privo di vita, nella mattinata del 29 novembre presso la caserma dove prestava servizio a Tursi, vicino Matera.

Il giovane comandante dei carabinieri sarebbe morto a seguito di un gesto estremo: pare si tratti di un caso di suicidio.

La tragedia si è consumata a Tursi (Matera)

Secondo quanto riportato da diverse fonti, tra cui La Gazzetta del Mezzogiorno, il carabiniere si sarebbe tolto la vita sparandosi con la pistola d’ordinanza.

Marco Lomagistro aveva 31 anni

Si sarebbe trattato di un gesto inaspettato, che ha sconvolto i colleghi dell’Arma e chi lo conosceva e sul quale il Comando provinciale di Matera sta indagando.

La vittima di questa tragica vicenda è il 31enne Marco Lomagistro, comandante dei carabinieri che prestava servizio a Tursi.

Lomagistro era però originario di Laterza, in provincia di Taranto.

Il cordoglio dei sindaci di Tursi e Laterza

La tragedia ha lasciato sgomente sia la comunità della città di origine di Marco Lomagistro, Laterza, sia Tursi, dove il comandante dei carabinieri prestava servizio.

“Oggi la nostra comunità è stata colpita da una notizia che mai avremmo voluto ricevere”, ha detto il sindaco di Laterza, Franco Frigiola. “La scomparsa del maresciallo Marco Lomagistro, giovane comandante della stazione dei carabinieri di Tursi, un punto di riferimento per tanti cittadini e un esempio di dedizione, correttezza e senso del dovere. La sua morte rappresenta una perdita gravissima per l’Arma dei Carabinieri e per il nostro territorio”.

Il sindaco di Tursi, Salvatore Cosma, ha voluto ricordare Lomagistro con un post sui social. “Notizie del genere lasciano sgomenti e invitano alla riflessione sul prezioso dono della vita, sulla sua sacralità e sulla sua inalienabilità”, ha scritto Cosma.