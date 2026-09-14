Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sei persone sono state denunciate e tredici pitbull sequestrati nell’ambito di un’operazione condotta dalle forze dell’ordine a Gela. L’indagine, avviata per la scomparsa di un cagnolino, ha permesso di scoprire un’organizzazione dedita ai combattimenti clandestini tra cani, con scommesse su grosse somme di denaro e l’uso di attrezzature specifiche per l’allenamento degli animali.

Le indagini e la scoperta dell’organizzazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando gli agenti del Commissariato di Gela hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di uno degli indagati. Il motivo del sopralluogo era la ricerca di un cagnolino scomparso nella zona, che era stato segnalato proprio in quella casa. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto un pitbull che presentava evidenti lesioni, riconducibili a segni di lotta con altri cani.

Il ruolo delle forze dell’ordine e dei veterinari

L’operazione ha visto la collaborazione tra i poliziotti del Commissariato di Gela e i militari dell’Arma dei carabinieri. In totale, 30 persone tra agenti, carabinieri e medici veterinari dell’Asp di Palermo hanno preso parte alle attività di indagine e sequestro. L’intervento congiunto ha permesso di portare alla luce una vera e propria rete di combattimenti clandestini tra cani, che venivano organizzati e promossi attraverso canali di messaggistica privata.

Modalità dei combattimenti e strumenti sequestrati

Le indagini hanno permesso di accertare che i combattimenti venivano pubblicizzati tramite video realizzati durante gli scontri tra gli animali. Sono stati sequestrati numerosi file audio e video che documentavano le attività illecite. Inoltre, le forze dell’ordine hanno trovato in possesso dei denunciati attrezzature specifiche per l’allenamento dei cani: tapis roulant, catene, guinzagli con moschettoni, pesi per potenziare le mascelle degli animali e farmaci integratori e anabolizzanti.

Il sequestro degli animali e le denunce

Durante l’operazione sono stati sequestrati tredici pitbull, che si trovavano in condizioni compatibili con la partecipazione ai combattimenti. Le sei persone coinvolte sono state denunciate per aver organizzato e promosso combattimenti clandestini tra cani, un reato che comporta gravi conseguenze sia dal punto di vista penale che etico.

Il contesto e le conseguenze dell’operazione

L’attività investigativa ha messo in luce un fenomeno preoccupante, che vede coinvolte persone disposte a scommettere grosse somme di denaro sulla sofferenza degli animali. L’operazione, che ha richiesto la partecipazione di 30 operatori tra forze dell’ordine e veterinari, rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro i combattimenti clandestini e la tutela degli animali. Gli animali sequestrati sono stati affidati alle cure dei veterinari dell’Asp di Palermo per ricevere le necessarie cure e valutazioni sanitarie.

Polizia