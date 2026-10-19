Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Dodici persone sono indagate nell’ambito di un’inchiesta dei Carabinieri su un giro di combattimenti clandestini tra cani. L’organizzazione importava illegalmente pitbull dalla Serbia, li dopava per incrementare la loro aggressività nei duelli e pubblicava i video degli scontri in rete per far salire il valore degli esemplari. L’indagine, coordinata dai Carabinieri del Nipaaf di Parma e dal Cites-Soarda tra diverse province italiane e la Serbia, ha portato alla scoperta di un’arena per i combattimenti a Tizzano Val Parma e al sequestro di 24 pitbull. Le accuse vanno dal maltrattamento di animali all’organizzazione e addestramento per combattimenti non autorizzati.

ANSA