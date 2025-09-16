Come cambia la Legge 104 tra congedi e permessi retribuiti, le novità dal 2026 per pazienti e caregiver

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Novità in arrivo per la legge 104, con l’introduzione di nuove tutele per chi vive malattie gravi: si arriva fino a 24 mesi di congedo non retribuito, permessi aggiuntivi, estensione ai genitori di minori malati e misure per autonomi con 300 giorni di sospensione attività. Previsti anche fondi per la ricerca e accesso al lavoro agile.

Legge 104, come cambia

Con la legge 106 del 18 luglio 2025 cambia in profondità il sistema delle tutele per chi affronta malattie gravi o invalidanti. La riforma della legge 104, entrata in vigore il 9 agosto, consente di conciliare percorsi di cura e continuità lavorativa, salvaguardando anzianità di servizio e posizione professionale sia nel settore pubblico sia in quello privato.

Il cuore della normativa è l’introduzione, per la prima volta, di un congedo non retribuito fino a due anni per chi soffre di patologie oncologiche, croniche o disabilità riconosciute.

La riforma della legge 104 assicura 24 mesi di congedo non retribuito e 10 ore aggiuntive di permessi retribuiti

Ai lavoratori con invalidità certificata pari o superiore al 74% spetta infatti la possibilità di assentarsi per un massimo di 24 mesi, senza perdere ruolo e scatti stipendiali.

Più ore di permessi retribuiti

A partire dal 2026 sono inoltre previste 10 ore aggiuntive di permessi retribuiti l’anno per chi deve sottoporsi a controlli medici frequenti a causa delle terapie.

La garanzia è estesa anche ai genitori di minori con le stesse condizioni, per tutelare il diritto all’assistenza familiare senza compromettere la carriera.

Non meno rilevante il capitolo dedicato ai lavoratori autonomi: per loro è stata introdotta la facoltà di sospendere l’attività fino a 300 giorni all’anno, mantenendo intatta la continuità professionale.

Il rientro, inoltre, sarà agevolato dal ricorso al lavoro agile, pensato come strumento di reinserimento graduale e di prevenzione del sovraccarico.

Le altre novità per la 104

Insieme al rafforzamento dei diritti e agli incentivi alla ricerca, la Legge 106 delinea un quadro che coniuga solidarietà, innovazione e inclusione, puntando a rimuovere le barriere sociali e professionali che spesso gravano su chi affronta la fragilità.

“Il legislatore ha inteso istituzionalizzare una serie di misure a favore dei lavoratori, sia pubblici che privati, affetti da malattie invalidanti” ha commentato l’esperta di diritto del lavoro Lilla Laperuta ad Adnkronos.

“Si tratta di un pacchetto di disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche, in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. La legge si basa sul bilanciamento tra l’interesse del datore di lavoro a mantenere la continuità dell’attività lavorativa e quello del lavoratore a conservare il posto di lavoro, anche quando, per cause oggettive, non sia in grado di svolgere la propria attività lavorativa”.

La riforma guarda anche al futuro: con un fondo di 2 milioni di euro l’anno vengono istituiti premi di laurea in ambito medico-scientifico, intitolati a persone che hanno vissuto condizioni di malattia, con l’obiettivo di sostenere la formazione e la ricerca a beneficio dei pazienti.