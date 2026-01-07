Come controllare i biglietti vincenti Lotteria Italia 2026, tutti i premi di seconda, terza e quarta categoria
L'elenco di tutti i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2026, ecco i premi dalla seconda alla quarta categoria fino ai 10.000 euro
Sorridono Roma e la sua provincia. Tre dei biglietti vincenti milionari della Lotteria Italia 2026 sono stati venduti proprio nella Capitale e nei suoi dintorni: 5 milioni di euro a Roma città, 2,5 milioni a Ciampino, 1 milione ad Albano Laziale. In mezzo, 2 milioni a Quattro Castella (Reggio-Emilia) e 1,5 milioni a Jerzu (Nuoro). Felicità anche ad Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno, per il premio speciale da 300 mila euro. Dopo la puntata speciale di Affari Tuoi, in cui sono stati comunicati i biglietti milionari, è stato diramato l’elenco di tutti i tagliandi vincenti, anche quelli di seconda, terza e quarta fascia, con premi da 100 mila euro a 20 mila euro.
- I 5 biglietti milionari vincenti della Lotteria Italia 2026
- I biglietti vincenti di seconda fascia della Lotteria Italia 2026
- I biglietti vincenti di terza fascia della Lotteria Italia 2025
- I biglietti vincenti di quarta fascia della Lotteria Italia 2025
- Entro quando si possono riscuotere i premi
- Le regioni più fortunate nella storia della Lotteria Italia
I 5 biglietti milionari vincenti della Lotteria Italia 2026
Ecco l’elenco dei biglietti milionari vincenti della Lotteria Italia 2026, comunicati martedì 6 gennaio durante la puntata speciale di Affari Tuoi:
- 1° premio da 5 milioni di euro: biglietto T 270462 venduto a Roma
- 2° premio da 2,5 milioni di euro: biglietto E 334755 venduto a Ciampino (Roma)
- 3° premio da 2 milioni di euro: biglietto L 430243 venduto a Quattro Castella (Reggio-Emilia)
- 4 premio da 1,5 milioni di euro: biglietto D 019458 venduto a Jerzu (Nuoro)
- 5° premio da 1 milione di euro: biglietto Q 331024 venduto a Albano Laziale (Roma)
Premio speciale da 300 mila euro: biglietto M 291089 venduto a Auronzo di Cadore (Belluno).
I biglietti vincenti di seconda fascia della Lotteria Italia 2026
Quest’anno, oltre ai 5 biglietti milionari e a quello speciale, sono stati assegnati altri 300 premi:
- seconda fascia: 100 mila euro
- terza fascia: 50 mila euro
- quarta fascia: 20 mila euro
Ecco quelli di seconda fascia:
|Serie
|Biglietto
|Venduto a
|Premio
|F
|460252
|PERGINE VALSUGANA (TN)
|100.000
|F
|495065
|CARCARE (SV)
|100.000
|R
|116579
|SAN NICOLA LA STRADA (CE)
|100.000
|B
|355821
|DESENZANO DEL GARDA (BS)
|100.000
|B
|408458
|NAPOLI
|100.000
|M
|082984
|SOMMA LOMBARDO (VA)
|100.000
|U
|473669
|CINISELLO BALSAMO (MI)
|100.000
|S
|203579
|MILANO
|100.000
|N
|010700
|ROMA
|100.000
|G
|227785
|BARBERINO DI MUGELLO (FI)
|100.000
|V
|055420
|CUVIO (VA)
|100.000
|S
|463626
|PESCARA
|100.000
|Z
|455638
|MONTEPAONE (CZ)
|100.000
|T
|243441
|CASTROCIELO (FR)
|100.000
|R
|040814
|LEVATE (BG)
|100.000
|G
|279874
|TORINO
|100.000
|E
|304956
|COLLOREDO DI MONTE ALBANO (UD)
|100.000
|I
|429575
|GIOIA DEL COLLE (BA)
|100.000
|L
|298491
|ANCONA
|100.000
|O
|116424
|ROMA
|100.000
|V
|213185
|SOMMACAMPAGNA (VR)
|100.000
|L
|253421
|CASTELLARO (IM)
|100.000
|S
|152617
|NOGAREDO (TN)
|100.000
|N
|423461
|MODENA
|100.000
|R
|318537
|CROTONE
|100.000
|Z
|389503
|MILANO
|100.000
|A
|476470
|PESCARA
|100.000
|C
|366742
|NAPOLI
|100.000
|Q
|224705
|CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
|100.000
|I
|476752
|TORINO
|100.000
I biglietti vincenti di terza fascia della Lotteria Italia 2025
Ecco i biglietti di terza fascia:
|Serie
|Biglietto
|Venduto a
|Premio
|C
|431308
|NAPOLI
|50.000
|S
|428559
|PISTOIA
|50.000
|E
|3122271
|FIORENZUOLA D’ARDA (PC)
|50.000
|Z
|166541
|ROMA
|50.000
|T
|435587
|CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
|50.000
|U
|309578
|SENIGALLIA (AN)
|50.000
|Z
|144713
|BARI
|50.000
|P
|361311
|SAN SALVO (CH)
|50.000
|Q
|220879
|NOVARA
|50.000
|Z
|353771
|AURONZO DI CADORE (BL)
|50.000
|G
|222437
|CAPACCIO PAESTUM (SA)
|50.000
|V
|015643
|ASCOLI SATRIANO (FG)
|50.000
|V
|057512
|GALLICANO NEL LAZIO (RM)
|50.000
|Q
|219217
|CREMELLA (LC)
|50.000
|O
|226436
|PREVALLE (BS)
|50.000
|A
|171897
|SAN NICOLA LA STRADA (CE)
|50.000
|G
|004181
|CALCINATE (BG)
|50.000
|M
|433499
|BOLOGNA
|50.000
|L
|230622
|VERONA
|50.000
|C
|183249
|ARICCIA (RM)
|50.000
|V
|392187
|PIETRAVAIRANO (CE)
|50.000
|G
|135863
|FRASCATI (RM)
|50.000
|C
|248913
|RIMINI
|50.000
|S
|010555
|BELFORTE MONFERRATO (AL)
|50.000
|E
|091798
|SAN MAURO PASCOLI (FC)
|50.000
|P
|001034
|NUMANA (AN)
|50.000
|S
|121337
|ROMA
|50.000
|Q
|419219
|FOGGIA
|50.000
|L
|462968
|UDINE
|50.000
|O
|331476
|NAPOLI
|50.000
|R
|408948
|NAPOLI
|50.000
|C
|418134
|ROMA
|50.000
|N
|028152
|MILANO
|50.000
|M
|472501
|RUBIERA (RE)
|50.000
|C
|216443
|BERGAMO
|50.000
|Z
|132743
|TORINO
|50.000
|F
|466560
|TORINO
|50.000
|I
|073408
|SANT’ELPIDIO A MARE (FM)
|50.000
|D
|033808
|REGGIO CALABRIA
|50.000
|T
|255565
|FIORENZUOLA D’ARDA (PC)
|50.000
|E
|066928
|ALESSANDRIA
|50.000
|V
|216173
|MONTEFORTE D’ALPONE (VR)
|50.000
|Z
|031713
|RAVENNA
|50.000
|Q
|330855
|CALALZO DI CADORE (BL)
|50.000
|F
|339474
|RAPALLO
|50.000
|V
|259119
|SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA
(VR)
|50.000
|T
|493114
|FIRENZE
|50.000
|R
|435513
|MARSALA (TP)
|50.000
|G
|119037
|PADOVA
|50.000
|I
|293236
|MASSA LOMBARDA (RA)
|50.000
|M
|497604
|CASARANO (LE)
|50.000
|AA
|291027
|RIVENDITORE ONLINE
|50.000
|O
|475636
|GUBBIO (PG)
|50.000
|R
|486593
|SANT’ELPIDIO A MARE (FM)
|50.000
|E
|289487
|FERRARA
|50.000
|R
|216548
|CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG)
|50.000
|P
|403550
|VIGEVANO (PV)
|50.000
|T
|346930
|TIVOLI (RM)
|50.000
|M
|154316
|ROMA
|50.000
|S
|221283
|CAMPOGALLIANO (MO)
I biglietti vincenti di quarta fascia della Lotteria Italia 2025
Ecco i biglietti di quarta fascia:
- G 307544 MILANO (MI) 20.000,00
- B 469167 SALA CONSILINA (SA) 20.000,00
- AA 220817 RIVENDITORE ONLINE 20.000,00
- D 048462 FORNOVO DI TARO (PR) 20.000,00
- V 421930 SANT AGATA DI MILITELLO (ME) 20.000,00
- O 062479 CASTELNUOVO SCRIVIA (AL) 20.000,00
- O 107429 PALERMO (PA) 20.000,00
- U 332441 MILANO (MI) 20.000,00
- T 117121 DUE CARRARE (PD) 20.000,00
- D 043028 BOLOGNA (BO) 20.000,00
- C 210612 RIMINI (RN) 20.000,00
- I 357941 PALERMO (PA) 20.000,00
- S 060016 GALLIATE (NO) 20.000,00
- A 131162 ROMA (RM) 20.000,00
- D 439450 LICATA (AG) 20.000,00
- U 361241 ROMA (RM) 20.000,00
- T 438695 NAPOLI (NA) 20.000,00
- D 396734 LIVORNO (LI) 20.000,00
- Q 262299 PADOVA (PD) 20.000,00
- B 134389 BERCETO (PR) 20.000,00
- T 259078 MILANO (MI) 20.000,00
- Z 370772 CASERTA (CE) 20.000,00
- D 337349 SALA CONSILINA (SA) 20.000,00
- V 289642 ROMA (RM) 20.000,00
- R 484808 ROCCA PRIORA (RM) 20.000,00
- P 014180 PARMA (PR) 20.000,00
- Z 480095 PONCARALE (BS) 20.000,00
- C 009689 ASTI (AT) 20.000,00
- V 206182 RAPALLO (GE) 20.000,00
- S 130035 FABRO (TR) 20.000,00
- L 390343 ARTENA (RM) 20.000,00
- I 397712 ORBASSANO (TO) 20.000,00
- D 284337 CERIALE (SV) 20.000,00
- D 007562 SAN GIOVANNI ILARIONE (VR) 20.000,00
- O 054744 MIRANDOLA (MO) 20.000,00
- F 038719 GIOIOSA MAREA (ME) 20.000,00
- O 209513 MILANO (MI) 20.000,00
- T 050794 VEGGIANO (PD) 20.000,00
- L 133093 ROMA (RM) 20.000,00
- E 184779 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) 20.000,00
- O 347724 BRUGNATO (SP) 20.000,00
- A 099940 POMEZIA (RM) 20.000,00
- N 140942 ROMA (RM) 20.000,00
- Q 340409 GRAGNANO (NA) 20.000,00
- U 285126 ISOLA DEL LIRI (FR) 20.000,00
- V 145151 NUMANA (AN) 20.000,00
- F 129538 MODUGNO (BA) 20.000,00
- T 259699 TAINO (VA) 20.000,00
- C 175266 ISEO (BS) 20.000,00
- G 011900 VENEZIA (VE) 20.000,00
- C 187813 ROMA (RM) 20.000,00
- R 481321 FONTE NUOVA (RM) 20.000,00
- P 221793 ROMA (RM) 20.000,00
- F 022379 TARSIA (CS) 20.000,00
- O 252988 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) 20.000,00
- B 417083 GENOVA (GE) 20.000,00
- Q 474963 PRATO (PO) 20.000,00
- T 105272 SAN VITALIANO (NA) 20.000,00
- P 286138 LIVORNO (LI) 20.000,00
- Q 280839 MARCIANISE (CE) 20.000,00
- R 137018 ROMA (RM) 20.000,00
- R 024986 POTENZA (PZ) 20.000,00
- P 230883 SALA CONSILINA (SA) 20.000,00
- N 352908 CHATILLON (AO) 20.000,00
- D 004044 MARTIGNACCO (UD) 20.000,00
- M 086488 GALLICANO NEL LAZIO (RM) 20.000,00
- U 482325 FERENTINO (FR) 20.000,00
- C 189316 ROMA (RM) 20.000,00
- O 001357 TIVOLI (RM) 20.000,00
- T 103398 ROMA (RM) 20.000,00
- C 039811 ROMA (RM) 20.000,00
- L 467975 MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA) 20.000,00
- U 335141 VITERBO (VT) 20.000,00
- M 491636 LIMBIATE (MB) 20.000,00
- U 121289 ROMA (RM) 20.000,00
- L 307590 NAPOLI (NA) 20.000,00
- F 051382 VILLACIDRO (SU) 20.000,00
- R 029869 ROMA (RM) 20.000,00
- B 300902 SAN GREGORIO MATESE (CE) 20.000,00
- T 209780 MAZZANO (BS) 20.000,00
- T 491291 CORIGLIANO ROSSANO (CS) 20.000,00
- G 432952 BRESCIA (BS) 20.000,00
- C 192870 ROMA (RM) 20.000,00
- V 342725 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) 20.000,00
- R 380341 ANAGNI (FR) 20.000,00
- AA 378493 RIVENDITORE ONLINE 20.000,00
- F 264400 ALIFE (CE) 20.000,00
- G 056308 CARAVAGGIO (BG) 20.000,00
- C 244384 MOSCIANO SANT ANGELO (TE) 20.000,00
- Q 133568 CONEGLIANO (TV) 20.000,00
- D 335754 FORMIGINE (MO) 20.000,00
- C 191337 ROMA (RM) 20.000,00
- U 404738 MESSINA (ME) 20.000,00
- O 308074 LIVORNO (LI) 20.000,00
- G 172079 ROMA (RM) 20.000,00
- Q 159289 REGGELLO (FI) 20.000,00
- Q 200159 CIVITELLA D’AGLIANO (VT) 20.000,00
- B 489440 TRIESTE (TS) 20.000,00
- D 475979 ANGRI (SA) 20.000,00
- M 268445 RIZZICONI (RC) 20.000,00
- A 484127 SAVONA (SV) 20.000,00
- U 277736 CAIVANO (NA) 20.000,00
- U 290230 ROMA (RM) 20.000,00
- P 020031 SOVERATO (CZ) 20.000,00
- L 462145 VILLESSE (GO) 20.000,00
- C 433551 TAORMINA (ME) 20.000,00
- P 414273 GAETA (LT) 20.000,00
- N 310054 CAGLIARI (CA) 20.000,00
- R 343286 RIVALTA DI TORINO (TO) 20.000,00
- U 486455 MONTIGNOSO (MS) 20.000,00
- G 149349 ROMA (RM) 20.000,00
- C 312266 GENOVA (GE) 20.000,00
- C 498889 PIETRASANTA (LU) 20.000,00
- N 155198 CHIETI (CH) 20.000,00
- S 294818 TORINO (TO) 20.000,00
- L 371060 TORINO (TO) 20.000,00
- Q 492234 BASSANO DEL GRAPPA (VI) 20.000,00
- P 392591 BOLOGNA (BO) 20.000,00
- A 437119 GALLIPOLI (LE) 20.000,00
- C 285823 PALMANOVA (UD) 20.000,00
- M 230724 JESOLO (VE) 20.000,00
- B 197000 ROMA (RM) 20.000,00
- T 048864 DESENZANO DEL GARDA (BS) 20.000,00
- A 241963 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) 20.000,00
- G 086958 ROMA (RM) 20.000,00
- I 142272 SESTO FIORENTINO (FI) 20.000,00
- A 382183 CASTEL MAGGIORE (BO) 20.000,00
- R 310637 VIMERCATE (MB) 20.000,00
- S 472066 LUCIGNANO (AR) 20.000,00
- P 482936 TORRE PELLICE (TO) 20.000,00
- T 488461 GIULIANOVA (TE) 20.000,00
- C 167706 GONARS (UD) 20.000,00
- L 306170 CATANZARO (CZ) 20.000,00
- C 366465 PORDENONE (PN) 20.000,00
- L 444286 TORINO (TO) 20.000,00
- F 253844 DOLO (VE) 20.000,00
- D 271564 SALA CONSILINA (SA) 20.000,00
- E 273527 ROMA (RM) 20.000,00
- Q 045872 CINGOLI (MC) 20.000,00
- B 243922 SARTEANO (SI) 20.000,00
- D 113976 ROMA (RM) 20.000,00
- G 254759 LECCE (LE) 20.000,00
- T 246252 FIRENZE (FI) 20.000,00
- E 184497 TEANO (CE) 20.000,00
- B 324560 LA MADDALENA (SS) 20.000,00
- L 004685 LUGO (RA) 20.000,00
- F 047063 SAVONA (SV) 20.000,00
- AA 317629 RIVENDITORE ONLINE 20.000,00
- D 137375 VIGNATE (MI) 20.000,00
- C 190810 ROMA (RM) 20.000,00
- O 321285 GEMONA DEL FRIULI (UD) 20.000,00
- M 236176 BAGNO A RIPOLI (FI) 20.000,00
- E 098608 TOLFA (RM) 20.000,00
- T 463313 ORICOLA (AQ) 20.000,00
- D 096763 RUOTI (PZ) 20.000,00
- N 039509 CAGLIARI (CA) 20.000,00
- O 471371 PIANO DI SORRENTO (NA) 20.000,00
- S 212037 CATANIA (CT) 20.000,00
- C 308691 VALLATA (AV) 20.000,00
- I 302163 SIRACUSA (SR) 20.000,00
- A 336852 PADOVA (PD) 20.000,00
- L 287418 ROMA (RM) 20.000,00
- T 431412 ROMA (RM) 20.000,00
- L 049352 SAN SALVATORE TELESINO (BN) 20.000,00
- U 077847 PRIZZI (PA) 20.000,00
- I 311395 ANGRI (SA) 20.000,00
- B 382220 AOSTA (AO) 20.000,00
- G 351469 LUCCA (LU) 20.000,00
- M 003082 MILAZZO (ME) 20.000,00
- L 312092 RIVOLI (TO) 20.000,00
- I 095731 PADERNO DUGNANO (MI) 20.000,00
- R 236630 CESA (CE) 20.000,00
- V 216212 SEZZE (LT) 20.000,00
- S 355283 MANTOVA (MN) 20.000,00
- A 403172 POMEZIA (RM) 20.000,00
- Z 483397 MORRO D ORO (TE) 20.000,00
- C 329828 SOMMACAMPAGNA (VR) 20.000,00
- U 358618 ANTRODOCO (RI) 20.000,00
- V 307045 CASTEL GOFFREDO (MN) 20.000,00
- Z 218184 POGGIOFIORITO (CH) 20.000,00
- B 221743 CATANIA (CT) 20.000,00
- Z 330530 PADERNO DUGNANO (MI) 20.000,00
- A 471151 MIRABELLA ECLANO (AV) 20.000,00
- G 158475 PADERNO DUGNANO (MI) 20.000,00
- U 304756 SALA CONSILINA (SA) 20.000,00
- AA 261588 RIVENDITORE ONLINE 20.000,00
- O 038082 GIOIA DEL COLLE (BA) 20.000,00
- D 005209 SAN ZENO NAVIGLIO (BS) 20.000,00
- G 018741 CALCINATO (BS) 20.000,00
- S 126562 ROMA (RM) 20.000,00
- V 486619 GUIDONIA MONTECELIO (RM) 20.000,00
- L 439226 FORMIGINE (MO) 20.000,00
- F 139871 GONARS (UD) 20.000,00
- C 274898 PARTINICO (PA) 20.000,00
- I 427451 FOLIGNO (PG) 20.000,00
- L 284333 TAGGIA (IM) 20.000,00
- O 451758 NAPOLI (NA) 20.000,00
- A 430326 FAICCHIO (BN) 20.000,00
- L 318846 CERIGNOLA (FG) 20.000,00
- Q 485895 TERNI (TR) 20.000,00
- P 106297 ROMA (RM) 20.000,00
- N 436646 LAINATE (MI) 20.000,00
- B 212706 VIESTE (FG) 20.000,00
- R 068972 MASSA (MS) 20.000,00
- N 409756 ALESSANDRIA (AL) 20.000,00
- L 088653 ROMA (RM) 20.000,00
- R 362954 VALLECROSIA (IM) 20.000,00
- P 109516 ROMA (RM) 20.000,00
- R 038547 MORRO D’ORO (TE) 20.000,00
- A 008063 MERANO (BZ) 20.000,00
Entro quando si possono riscuotere i premi
Per i fortunati possessori dei biglietti vincenti, è opportuno ricordare che ci sono 6 mesi di tempo dalla pubblicazione dell’elenco dei tagliandi nel bollettino dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per riscuotere i premi.
Di fatto, 180 giorni entro cui i vincitori potranno:
- presentare il biglietto vincente, integro e in originale, agli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo
- presentare il biglietto vincente, integro e in originale, all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali
- inviare il biglietto vincente, integro e in originale ma a rischio del possessore, all’Ufficio Premi, indicandole generalità, indirizzo del richiedente e modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale)
In caso di biglietto acquistato online, il discorso non cambia. Ovviamente, al posto del biglietto originale, serviranno:
- documento di identità valido
- codice fiscale
- stampa del promemoria di gioco oppure del codice univoco della giocata vincente
Il dato sui premi non riscossi dal 2002 ad oggi è clamoroso: secondo quanto riportato da Agimeg non sono stati ritirati circa 31 milioni di euro.
Il record negativo è detenuto dall’edizione 2008 in cui non venne ritirato il primo premio da 5 milioni di euro vinto a Roma.
In quel caso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli decise di assegnare due primi premi da 5 milioni nell’edizione successiva: unico caso nella storia della Lotteria.
Le regioni più fortunate nella storia della Lotteria Italia
Dopo la vittoria, il Lazio si conferma la regione leader per quel che riguarda i biglietti vincenti: è la nona volta che viene vinto il premio più cospicuo.
Il podio è completato da Lombardia e Campania.