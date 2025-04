Come disattivare Meta AI su WhatsApp? L'intelligenza artificiale diventa un caso, lamentele degli utenti

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

L’intelligenza artificiale di Meta su WhatsApp è arrivata anche in Europa e in Italia. Milioni di utenti hanno notato la comparsa del nuovo tasto di Meta AI, un cerchietto colorato nell’angolo in basso a destra. C’è chi ha accolto la novità con entusiasmo, mentre molti utenti si stanno invece lamentando per questioni legate alla privacy e all’interfaccia, perché attualmente è impossibile disattivare Meta AI su WhatsApp.

Meta AI su WhatsApp, cos’è

Meta AI è un assistente digitale generativo basato sul modello di intelligenza artificiale Llama 3.2 di Meta.

Lanciato nel settembre 2023, è diventato disponibile per tutti gli utenti delle app del gruppo di Mark Zuckerberg ad aprile 2025.

L’assistente virtuale è integrato nelle app di Meta come WhatsApp, Messenger e Instagram e ha sostituito le funzioni di ricerca di queste piattaforme.

Le lamentele degli utenti

Molti utenti hanno ben accolto l’arrivo dell’intelligenza artificiale di Meta su WhatsApp, per via delle nuove funzionalità che offre.

Molti altri invece sono di parere ben diverso e vedono l’introduzione di Meta AI come una intrusione non voluta, perché non hanno alcuna intenzione di usarla oppure usano altri chatbot.

I dubbi e le lamentale degli utenti riguardano da un lato i possibili rischi per la privacy, dall’altro l’interfaccia e l’usabilità dell’app.

Meta AI non si può disattivare

Sebbene si tratti di un servizio opzionale, l’assistente virtuale è integrato in WhatsApp e attualmente non è possibile rimuoverlo. Chi non vuole utilizzarlo può solo astenersi dall’usare il chatbot o disinstallare l’app.

L’icona di Meta AI è un cerchio con sfumature blu collocato in basso a destra sulla schermata principale dell’app, una posizione che diversi utenti ritengono scomoda poiché messa in un punto strategico dell’interfaccia.

Da quell’icona si accede alla conversazione con il chatbot, che può essere attivato anche attraverso la barra di ricerca in alto o in qualsiasi chat, menzionando @Meta AI in un messaggio.

Come limitare Meta AI su WhatsApp

Meta AI non può essere disattivato e non si può rimuovere l’icona. Ci sono però alcune opzioni per limitare le interazioni e le notifiche.

Innanzitutto è possibile eliminare o archiviare il chatbot dalla lista delle conversazioni, per nasconderlo alla vista.

È poi possibile evitare i suggerimenti nella barra di ricerca o silenziare le notifiche attraverso le impostazioni.

Un’altra possibilità, anche se sconsigliata per motivi di sicurezza, è quella di disinstallare l’app e reinstallare una versione precedente, senza Meta AI.

L’intelligenza artificiale legge i nostri messaggi?

Per quanto riguarda la privacy, le conversazioni con Meta AI non sono protette da crittografia end-to-end, a differenza dei normali messaggi su WhatsApp, quindi tutti i dati condivisi con il chatbot possono essere utilizzati da Meta.

Nell’informativa sulla privacy Meta spiega che l’assistente virtuale è grado di leggere “solo i messaggi che menzionano @Meta AI o che le persone scelgono di condividere con Meta AI”, mentre gli altri messaggi restano protetti dalla crittografia end-to-end.

Ci sono poi dubbi che Meta con l’integrazione di tecnologie IA nelle app senza un consenso adeguato possa raccogliere informazioni in background al di fuori dell’app, come abitudini di navigazione e interazioni.

Anche per questo c’è chi ha sollevato dubbi sul possibile contrasto dell’integrazione di Meta AI in WhatsApp, Instagram e Facebook con il General data protection (Gdpr), il regolamento Ue che disciplina il trattamento dei dati personali.