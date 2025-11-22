Come è morta Ornella Vanoni e l’ultima telefonata in cui diceva: “Non sto bene, ho un dolore a una vertebra”

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Sarebbe stato un arresto cardiocircolatorio la causa della morte di Ornella Vanoni, 91 anni, che aveva parlato di un dolore alla vertebra poco prima di spegnersi, in un’ultima telefonata ad un amico. La compianta cantante ha accusato un malore, nel suo appartamento di Milano, la chiamata al 118 sarebbe arrivata intorno alle 23 di venerdì 21 novembre. Per l’artista era già troppo tardi, il personale sanitario ha potuto solo costatarne il decesso.

Ornella Vanoni e il dolore ad una vertebra

A raccontare, in un articolo, l’ultima telefonata intercorsa con la cantante è Maurizio Porro, giornalista del Corriere della Sera.

Ornella Vanoni non ha rivelato di una vera e propria malattia, ma di accusare un forte dolore ad una vertebra.

ANSA Ornella Vanoni durante un’esibizione al Festival di Sanremo nel 2023

“Mi sento strana”, queste le parole dell’artista che aveva deciso di recarsi in una clinica di Pavia.

Conosceva, bene, il personale medico ed era pronta a curarsi per tornare in scena in salute.

“Ho un dolore, sai come un coltello che ti trapassa la schiena” aveva così spiegato la fitta che la tormentava a Maurizio Porro.

L’ultima ospitata da Fabio Fazio

Nella stessa telefonata Ornella Vanoni aveva già programmato la sua ospitata a Che Tempo Che Fa, in onda su Nove.

Domenica 23 novembre, come da accordi, non era prevista la sua presenza, sarebbe dovuta tornare nella puntata successiva.

L’ultima ospitata da Fabio Fazio è stata, invece, il 2 novembre. Il conduttore è stato uno dei primi personaggi dello spettacolo a ricordare la cantante.

In quell’occasione, si era presentata con una corona di fiori e aveva ironizzato sulla morte, nella data della ricorrenza dei defunti.

“Sono stata male. Tu mi trovi in forma ma fingo, recito la parte ma sto malissimo” aveva spiegato al conduttore sorridendo.

Tra le ultime ospitate di Ornella Vanoni in tv, c’è la partecipazione come giudice ad Amici di Maria De Filippi, andata in onda il 10 novembre.

Le riflessioni sulla morte

In un’intervista a maggio 2025 nella trasmissione Verissimo, Ornella Vanoni, oltre a ricordare la sua carriera, aveva parlato della morte.

“La morte per me è vicina. Ho praticamente 91 anni, è facile pensarlo, ho 90 anni, praticamente 91. Non voglio morire troppo tardi”.

Il desiderio della cantante era di vivere “finché io do alla vita qualcosa e la vita dà qualcosa a me”.

La depressione nella vita di Ornella Vanoni

Durante la sua vita, Ornella Vanoni aveva rivelato, più volte, di aver attraversato tre forti crisi depressive.

Una malattia, la depressione, con cui ha dovuto praticamente convivere per gran parte della sua esistenza.

A Vanity Fair aveva rivelato che l’ultima crisi era stata quella più intensa.

In quell’occasione, Ornella Vanoni era stata ricoverata alla clinica San Rossore di Pisa perché non dormiva da tre mesi per l’ansia.