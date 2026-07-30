Come funziona Amazon Family per condividere Prime, il prezzo del nuovo programma in arrivo in Italia

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Amazon si prepara a lanciare anche in Italia Amazon Family, la nuova funzione che permette di condividere i vantaggi dell’abbonamento Prime con un altro adulto convivente senza costi aggiuntivi. La novità è in fase di rilascio graduale e punta a rendere più semplice l’utilizzo dei servizi Prime all’interno della famiglia, mantenendo però separati account, acquisti e dati personali.

Amazon Family, cos’è e come funziona la condivisione di Prime

Dopo essere stato introdotto in altri mercati, Amazon Family sta facendo la sua comparsa anche negli account degli utenti italiani.

La nuova voce, visibile nella sezione dedicata alle impostazioni dell’account Amazon, indica che il servizio è in fase di distribuzione e sarà disponibile progressivamente nelle prossime settimane.

Ma in cosa consiste? In pratica il programma permette a chi possiede un abbonamento Prime di invitare un secondo adulto convivente a condividere gran parte dei vantaggi inclusi nel servizio.

La principale novità è che ciascun utente continua a utilizzare il proprio account Amazon, senza dover condividere password o credenziali di accesso.

Ogni profilo, dunque, mantiene la propria cronologia degli ordini, le liste dei desideri, le raccomandazioni personalizzate e tutte le informazioni personali, offrendo una soluzione pensata per chi desidera sfruttare i vantaggi di Prime senza rinunciare alla propria privacy.

I vantaggi inclusi con Amazon Family

Con Amazon Family il secondo membro della famiglia può accedere praticamente a tutti i servizi principali compresi nell’abbonamento Prime.

Restano disponibili le spedizioni rapide e gratuite sugli acquisti idonei, l’accesso a Prime Video nella versione con pubblicità, Amazon Music Prime, il servizio di cloud gaming Amazon Luna e le offerte riservate agli iscritti, comprese le iniziative commerciali più importanti come il Prime Day.

L’esperienza è quindi molto simile a quella del titolare dell’abbonamento. L’unica differenza riguarda la gestione del gruppo, affidata all’amministratore che mantiene il controllo della condivisione e delle impostazioni principali.

Come si attiva Amazon Family

Per creare un gruppo Amazon Family è sufficiente accedere alla nuova sezione dedicata all’interno del proprio account e inviare un invito al secondo adulto convivente: dopo l’accettazione, i vantaggi di Prime diventano disponibili in modo immediato.

Un aspetto centrale del funzionamento del servizio riguarda i pagamenti. L’amministratore deve infatti associare un metodo di pagamento condiviso, che il secondo utente può scegliere di utilizzare per i propri acquisti oppure sostituire con una carta personale.

Se viene impiegato il metodo condiviso, l’amministratore riceve una notifica con l’importo della spesa effettuata, mentre il secondo utente può visualizzare soltanto alcune informazioni essenziali della carta, come le ultime quattro cifre, il nome dell’intestatario e la data di scadenza, senza accedere ai dettagli completi del metodo di pagamento.

Quanto costa Amazon Family

Veniamo ai costi. Uno degli aspetti più interessanti della novità riguarda proprio il prezzo: Amazon Family non prevede infatti alcun costo aggiuntivo rispetto all’abbonamento Prime già sottoscritto dal titolare del gruppo.

Per utilizzare il servizio è sufficiente avere un abbonamento Prime attivo, che in Italia continua a costare 4,99 euro al mese (oppure 49,90 euro all’anno).

Con Amazon Family il colosso dell’e-commerce punta così a rafforzare l’ecosistema Prime, riunendo in un’unica soluzione spedizioni, offerte e servizi di intrattenimento da condividere in famiglia, ma senza rinunciare all’autonomia dei singoli account.