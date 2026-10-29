Come funziona il premio per il lavoratori under 30 inserito in Manovra, chi può ottenere fino a 2500 euro

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Tra le misure della manovra approvata dal Consiglio dei ministri figura un nuovo premio destinato ai lavoratori under 30 dell’importo massimo di 2.500 euro con aliquota agevolata all’1%. L’incentivo potrà essere erogato in un’unica soluzione o spalmato in dodici mensilità, ma non si tratterà di un contributo automatico: la platea esatta e i limiti di reddito saranno definiti nel testo della legge di Bilancio.

Il premio per i lavoratori under 30

Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge di Bilancio introducendo un beneficio fiscale pensato per sostenere l’ingresso dei giovani nel mercato dell’occupazione nazionale.

Il provvedimento prevede la possibilità di erogare un premio fino a 2.500 euro riservato ai lavoratori dipendenti con meno di 30 anni, applicando un’imposta sostitutiva fortemente ridotta al solo 1%. A differenza della tassazione ordinaria sui redditi, il prelievo fiscale si attesterebbe ad appena 25 euro sull’importo massimo comunicato dall’esecutivo.

Il beneficio economico si distingue anche per la sua flessibilità: l’importo potrà essere corrisposto dal datore di lavoro in un’unica tranche oppure distribuito lungo dodici mensilità, garantendo in questo caso un incremento lordo della retribuzione di circa 208 euro al mese.

I requisiti e le precisazioni: a chi spetta

L’introduzione della misura è stata rivendicata dalla premier Giorgia Meloni al termine della riunione del governo: “Vogliamo che un ragazzo che inizia a lavorare in Italia senta che questa nazione vuole spronarlo e vogliamo fare tutto quello che possiamo perché i ragazzi italiani non ritengano che per costruirsi un futuro bisogna fare le valigie e andarsene“, ha affermato la presidente del Consiglio.

I tecnici precisano tuttavia, come chiarito da Affari Italiani, che la misura non consisterà in un versamento automatico a pioggia per tutti gli occupati al di sotto dei trent’anni.

Il premio si applicherà verosimilmente agli incrementi retributivi riconosciuti in azienda, mentre i requisiti dettagliati, comprese le soglie di reddito complessivo e l’eventuale limitazione ai primi contratti di lavoro, verranno formalizzati solo con la trasmissione del testo alle Camere.

Le altre misure della Manovra 2027

L’incentivo fiscale sull’occupazione giovanile farà parte di un pacchetto più ampio di interventi rivolti agli under 35 all’interno della manovra finanziaria.

Per stimolare la domanda di lavoro da parte delle aziende, l’esecutivo ha confermato la super deduzione al 120% del costo del lavoro per chi effettua nuove assunzioni di giovani, con una maggiorazione che sale al 130% in caso di inserimento di lavoratori svantaggiati, donne con figli o persone con disabilità.

Per quanto concerne l’emergenza abitativa e il caro affitti nelle grandi città, la legge di Bilancio introduce una riduzione della cedolare secca all’1% a favore dei proprietari di immobili che stipulano contratti a canone concordato con inquilini che non abbiano ancora compiuto 35 anni di età.