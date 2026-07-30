Come funziona il riconoscimento facciale negli spazi pubblici bocciato dall'Ue perché vietato dall'AI Act

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L’Unione europea ha comunicato che il riconoscimento facciale negli spazi pubblici attraverso l’intelligenza artificiale è contrario alle normative comunitarie. La commissione Trasporti del Senato aveva approvato un ampliamento dell’utilizzo di questa tecnologia in Italia. Uno dei passaggi più controversi della legge riguarda proprio la raccolta di dati biometrici, come le immagini del viso, negli spazi pubblici, che in alcuni casi sarebbe automatizzata.

L’Ue ricorda che il riconoscimento facciale in pubblico è vietato

La Commissione europea, attraverso una sua portavoce, ha ricordato che l’AI Act, la normativa comunitaria sull’intelligenza artificiale, vieta il riconoscimento facciale in pubblico:

Il riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge sull’IA (AI Act), che è applicabile già dall’anno scorso e diventerà esecutivo entro quest’anno. Non vogliamo che con l’IA ci sia un controllo pubblico su dove noi e voi ci spostiamo quotidianamente negli spazi pubblici accessibili, quindi questo è un chiaro divieto.

ANSA

La portavoce ha detto che non si tratta di una bocciatura diretta del testo approvato ieri in commissione Trasporti al Senato, perché la Commissione europea non ha il testo definitivo della legge e quindi non la può valutare nel merito.

Come funzionerebbe la legge italiana sul riconoscimento facciale

Il testo approvato il 29 luglio dal Senato è proprio volto a recepire l’AI Act dell’Ue. La legge include molte norme, ma quella che riguarda il riconoscimento facciale in pubblico è nell’articolo 10.

Si tratta di una norma di emergenza. Quando è stato commesso un reato, anche tentato, la polizia potrebbe utilizzare la videosorveglianza per raccogliere dati in luoghi pubblici, come le piazze durante una manifestazione o gli stadi durante una partita.

I dati dei presenti verrebbero conservati per sette giorni e analizzati attraverso l’IA.

La risposta del Governo all’Ue

Il Governo italiano ha commentato il comunicato dell’Ue con una nota:

Sul riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili l’Italia continuerà a rispettare la normativa europea, a partire dall’AI Act, come fatto finora.

“Siamo stati i primi in Europa ad adottare una normativa di sistema e a darne rapida attuazione. Il Governo continuerà a lavorare in questa direzione, nel rispetto della visione che porta avanti fin dall’inizio, per uno sviluppo e un’applicazione dell’IA centrata sull’uomo e governata dall’uomo” conclude l’esecutivo.