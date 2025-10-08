Come funziona la patrimoniale voluta da Maurizio Landini, provocazione al governo con la tassa sui ricchi

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Una patrimoniale per i super ricchi, ovvero “chi detiene più di 2 milioni” e che rappresenta “l’1% a vantaggio del 99%”. È la proposta che il segretario generale della Cgil Maurizio Landini vuole presentare al Governo dopo la convocazione a Palazzo Chigi per il vertice sulla Manovra. Landini, nella sostanza, considera “sempre più urgente e necessario istituire un contributo di solidarietà dalle ricchezze più grandi” da destinare a “sanità, istruzione, non autosufficienza, politiche abitative, sociali e di trasporto pubblico”. “Se il governo non ci ascolta valuteremo iniziative“, aggiunge, a partire dalla mobilitazione prevista per sabato 25 ottobre.

La proposta di una patrimoniale

Nel corso di una conferenza stampa sulla Manovra, ovvero l’incontro di maggioranza programmato a Palazzo Chigi per venerdì 10 ottobre, Maurizio Landini ha annunciato la sua partecipazione.

Il segretario generale della Cgil ha detto che presenterà alla maggioranza la sua proposta sulla patrimoniale, che definisce “un contributo di solidarietà dai ricchi”.

ANSA Maurizio Landini vuole proporre una patrimoniale al governo durante il vertice sulla Manovra: “Un contributo di solidarietà dai ricchi”

Nello specifico, Landini intende ottenere il contributo da “chi detiene più di 2 milioni e cha rappresentano l’1% a vantaggio del 99%”, riporta il Corriere della Sera, un intervento che il segretario generale Cgil ritiene “sempre più urgente e necessario” e grazie al quale si potrebbe “andare a prendere le risorse dove sono”.

Per spiegarsi meglio Landini fa un esempio: “Applicando l’ipotesi di aliquota effettiva ottimale dell’1,3% solo sull’1%”, dove questo 1% corrisponde a circa “500mila contribuenti” e che detiene almeno 2 milioni di euro, “si otterrebbe un gettito addizionale annuo di circa 26 miliardi di euro“.

Come funziona

Landini parla chiaramente di un’aliquota, dunque di una tassa all’1,3% – un contributo di solidarietà, precisa – sul patrimonio dei contribuenti con reddito maggiore di 2 milioni di euro. Con la patrimoniale, il “gettito addizionale annuo” diverrebbe una risorsa da destinare a “sanità, istruzione, non autosufficienza, politiche abitative, sociali e di trasporto pubblico”.

Si tratterebbe dunque di “giustizia fiscale“, sottolinea Landini, una risposta al “programma di austerità e riarmo che oggi si sta portando avanti”. Di tutto ciò il segretario generale della Cgil parlerà venerdì 10 ottobre a Palazzo Chigi, durante un incontro nel contesto del vertice sulla Manovra che prevede, tra i punti, decisioni importanti sulle pensioni e sui tagli Irpef. Il Governo incontrerà dunque i sindacati, e proprio su questo aspetto Landini si mantiene fermo: “Spero che non accada quello già successo in passato e cioè che in realtà sia una comunicazione“.

Se le proposte verranno accolte, dunque, “siamo pronti a fare la nostra parte”, in caso contrario si passerà alla “mobilitazione che abbiamo messo in campo”, quella del 25 ottobre.

I motivi della scelta di Landini

Come anticipato, con questa proposta Landini intende contrastare il “rigido programma di austerità e riarmo che oggi si sta portando avanti” ma anche applicare “una scelta compatibile con le nuove regole economiche europee” per le politiche del welfare.

In Italia, ad esempio, domina una sistema regressivo in cui i redditi da capitale risultano meno tassati rispetto ai redditi da lavoro, con il risultato che la tassazione attuale è un vantaggio almeno per il 7% dei contribuenti più ricchi che si ritrovano a pagare un’aliquota più bassa. Lo stesso problema interessa il sistema internazionale: secondo un rapporto pubblicato da Le Monde, almeno 7 premi Nobel per l’Economia considerano moralmente insostenibile che gli ultraricchi siano i favoriti per quanto riguarda le tasse anche più comuni.

Landini, dunque, propone la tassazione sulla patrimoniale basandosi su queste osservazioni, ma anche per allinearsi alle nuove regole economiche europee.