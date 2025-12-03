Come funziona la riforma dell'edilizia con la sanatoria degli abusi storici e cosa cambia col silenzio-assenso

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La riforma edilizia in arrivo sul tavolo del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre punta a semplificare drasticamente la complessa legislazione italiana, in particolare superando il problema della “competenza concorrente” tra Stato e Regioni. L’obiettivo è la creazione di un nuovo “Codice delle costruzioni“, con una delega al Governo della durata di 12 mesi per l’adozione dei decreti legislativi.

Qual è l’obiettivo della riforma dell’edilizia

Come riporta il Corriere della Sera, la delega introduce principi base, come la tutela dei beni culturali e il rispetto delle norme igienico-sanitarie, e mira a superare la frammentazione normativa locale.

Tra i punti salienti, si prevede un’accelerazione decisiva del meccanismo del silenzio-assenso nelle procedure di sanatoria, e procedure agevolate per gli abusi storici, ovvero quelli precedenti alla cosiddetta “Legge Ponte” del 1967.

Questo intervento è definito “non più differibile” per fornire un quadro normativo certo, moderno e capace di sostenere lo sviluppo economico e la riqualificazione del patrimonio immobiliare nazionale.

La riforma edilizia mira a rendere le procedure, già oggetto di semplificazione con la Legge Salvacasa del 2024, ancora più agili e rapide.

Per contrastare l’immobilismo burocratico e l’inerzia dell’amministrazione competente, verrà posto un rinnovato accento sul meccanismo del silenzio-assenso o del silenzio-devolutivo.

Come funziona la sanatoria sugli abusi storici

Uno degli obiettivi più attesi è la semplificazione per la sanatoria degli abusi storici, ovvero quelli commessi su immobili realizzati prima del 1° settembre 1967 (data di entrata in vigore della Legge Ponte).

Per questa categoria di immobili, il codice amplierà il ventaglio delle fattispecie per le quali non sarà più richiesto il rispetto della doppia conformità.

La doppia conformità è un requisito complesso da soddisfare e documentare, in quanto richiede la regolarità urbanistica ed edilizia sia all’epoca della realizzazione dell’abuso, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria.

In base al principio della non retroattività delle leggi, l’idea di fondo è che se un immobile è stato edificato in un’epoca in cui non esisteva ancora una definizione normativa stringente dell’abuso, non può essere definito totalmente abusivo alla luce delle sole norme attuali.

La nuova classificazione delle opere

La riforma edilizia interverrà anche sulla classificazione degli interventi, superando la distinzione tradizionale tra manutenzione straordinaria, restauro o ristrutturazione edilizia.

Le opere verranno classificate in base alla loro rilevanza, natura e impatto sul territorio.

A ogni nuova tipologia di intervento sarà associata, su tutto il territorio nazionale, una precisa tipologia autorizzativa (CILA, SCIA o Permesso di Costruire).

Il Ministro Salvini ha infatti sottolineato che il settore merita “certezze” e che il provvedimento mira a fare chiarezza su quali sono gli interventi e gli strumenti necessari per rilanciare il comparto.