Come funziona la truffa della ballerina su WhatsApp, account rubato con lo smishing: consigli per difendersi

La “truffa della ballerina” che circola su WhatsApp sta creando apprensione, facendo moltiplicare le denunce. Funziona sfruttando messaggi inviati da contatti reali: un finto voto per un concorso di danza porta a diffondere il proprio codice WhatsApp, consentendo ai truffatori di rubare l’account e chiedere denaro ai contatti.

Truffa della “ballerina” su WhatsApp

Una nuova attività illecita su WhatsApp sta colpendo utenti di ogni età in tutta Italia. Si tratta della cosiddetta “truffa della ballerina”, un raggiro ben costruito che non punta su minacce o allarmi, ma su fiducia, empatia e relazioni personali.

Il meccanismo è subdolo: il messaggio arriva da un contatto reale, qualcuno che conosciamo e di cui ci fidiamo. Proprio questo elemento rende la truffa estremamente efficace e difficile da riconoscere al primo sguardo.

Chi riceve il messaggio si trova davanti a una richiesta apparentemente innocua: dare il proprio voto a una ballerina per un concorso di danza. Il testo è sempre cordiale, colloquiale, spesso affettuoso. Si chiede un piccolo aiuto per votare “Federica” (o altri nomi comuni) che parteciperebbe alla competizione. Il tutto è accompagnato dalla foto di una giovane ballerina in posa, elemento visivo che rafforza la credibilità.

Come funziona il raggiro

La promessa è rassicurante: viene specificato che il voto non implica alcun costo, nessuna registrazione e, in sintesi, tutto si sbriga con un semplice “clic”. Secondo gli esperti di sicurezza informatica, questa è una delle tecniche più efficaci: abbassare le difese facendo leva su emozioni positive e sulla solidarietà.

Il collegamento contenuto nel messaggio non rimanda però a un concorso reale. L’utente viene invece indirizzato a una pagina clone, costruita per imitare siti affidabili o piattaforme note. A quel punto viene richiesto di inserire il numero di telefono e, subito dopo, un codice di verifica.

Quest’ultimo in realtà non serve a votare: è il codice di registrazione di WhatsApp, lo stesso che consente di attivare un account su un nuovo dispositivo. Inserendolo, la vittima autorizza i truffatori a prendere il controllo completo del proprio profilo.

Perché è pericoloso

Nel giro di pochi minuti, WhatsApp si disconnette dal telefono della vittima e l’account viene trasferito su un altro dispositivo. Da quel momento, il messaggio della ballerina parte automaticamente verso amici, parenti, colleghi e contatti professionali.

Come segnalato anche da associazioni dei consumatori e dalla Polizia Postale, in molti casi il raggiro non si ferma al furto dell’account. Dopo alcune ore o giorni, i criminali iniziano a inviare richieste di denaro spacciandosi per la vittima.

In questo caso, le motivazioni sono le più disparate: emergenze improvvise, problemi familiari, portafogli rubati o conti bloccati. Il tutto sfruttando la fiducia costruita nel tempo tra la vittima reale e i suoi contatti.

Come proteggersi dalla truffa

Per fronteggiare le truffe, le autorità consigliano alcune regole fondamentali:

non cliccare mai su link ricevuti via WhatsApp senza verifica, anche se arrivano da contatti fidati;

in caso di dubbio, telefonare direttamente alla persona che ha inviato il messaggio;

attivare la verifica in due passaggi di WhatsApp, aggiungendo un PIN personale;

controllare periodicamente i dispositivi collegati all’account;

non condividere mai codici ricevuti per messaggio.

Se l’account viene compromesso, è essenziale:

avvisare subito i contatti con altri mezzi;

segnalare l’accaduto a WhatsApp;

denunciare l’episodio alla Polizia Postale.