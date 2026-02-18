Come funziona Sanremo 2026, il regolamento e la novità sui cantanti rispetto alle passate edizioni
Festival di Sanremo 2026, ecco come funziona il regolamento: le modifiche rispetto all'edizione 2025
Il 24 febbraio, giorno in cui aprirà i battenti il Festival di Sanremo 2026, si avvicina. Come funziona il regolamento di questa nuova edizione? Di fatto è quasi identico a quello dello scorso anno. A cambiare rispetto al 2025 è la voce relativa al numero di cantanti in gara e, di conseguenza, anche il numero degli artisti che si esibiranno nel corso delle serate.
- Sanremo 2026, come funziona il regolamento
- Nuove proposte: schema confermato
- La serata cover e la proclamazione del vincitore di Sanremo 2026
Sanremo 2026, come funziona il regolamento
Nel documento ufficiale relativo al regolamento, la Rai ha sottolineato che il numero delle canzoni/artisti in gara nella categoria Campioni viene aumentato, rispetto allo scorso anno, da 26 a 30.
Viene quindi modificato anche il numero di artisti Campioni che si esibiranno nel corso delle serate. Nella prima canteranno tutti e trenta i musicisti. Nella seconda e nella terza, si passa da 13 performance a 15 per ciascun evento.
Nella serata delle cover ci saranno 30 duetti. Infine l’appuntamento finale di sabato 28 febbraio, quando tutti i cantanti torneranno a intonare i loro brani.
Nuove proposte: schema confermato
Per quel che riguarda la gara parallela ai big, ossia quella delle “Nuove proposte“, non cambia nulla rispetto a quanto visto nel 2025.
La competizione è ad appannaggio di 4 interpreti emergenti (i 2 vincitori di Sanremo Giovani edizione 2025 e i 2 vincitori di Area Sanremo edizione 2025).
Le “Nuove Proposte” saranno suddivise in due coppie. Ciascuna si esibirà in sfida diretta durante la seconda serata.
Le 2 canzoni più votate nel corso delle 2 sfide accederanno alla terza serata. In questa occasione, ci sarà la gara finale che decreterà il vincitore o la vincitrice di categoria.
La serata cover e la proclamazione del vincitore di Sanremo 2026
Venerdì 27 febbraio sarà il momento dei duetti, ossia della serata cover. Anche quest’anno tali esibizioni non faranno media per la classifica generale.
Il duetto che raccoglierà più voti trionferà nella serata stessa. Di fatto, la serata cover è una gara a sé stante rispetto a quella del Festival.
Sabato 28 febbraio ci sarà il gran finale. Tutti gli artisti torneranno a esibirsi sull’Ariston. Verrà riproposta la medesima formula dello scorso anno: al termine delle performance, le canzoni nelle prime 5 posizioni in classifica verranno comunicate senza ordine di piazzamento.
I cantanti di questa rosa ristretta si esibiranno nuovamente. Sarà poi aperta una nuova votazione che decreterà chi si aggiudicherà Sanremo 2026.
La votazione riguarderà il televoto del pubblico, le preferenze espresse dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e quelle espresse dalla Giuria delle Radio.