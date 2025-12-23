Come funzionano le graduatorie del semestre filtro in Medicina, firmato il decreto per voti e immatricolazioni

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È stato firmato il decreto ministeriale per far funzionare il semestre filtro. È stata decisa la composizione della graduatoria nazionale, rendendo validi per l’accesso ai corsi di Medicina anche i voti di chi aveva rifiutato il voto al primo appello. Nei casi in cui non è stata raggiunta la sufficienza in una o due materie, è possibile il recupero dei crediti formativi. È stato deciso che i voti insufficienti non contribuiranno alla definizione del punteggio per la graduatoria.

La riforma del semestre filtro

Non è passato tanto tempo, ma il governo ha già dovuto riformare la riforma per l’ingresso a Medicina. Il decreto ministeriale pubblicato martedì 23 dicembre arriva a confermare quanto già dichiarato nei giorni scorsi in seguito alle polemiche sui numeri di esclusione degli studenti dai corsi.

Si fa attenzione alle sufficienze, ai numeri delle insufficienze, viene data la possibilità a chi ha rinunciato al voto di recuperarlo e vengono confermati i crediti formativi da recuperare nel corso dell’anno.

ANSA Esami del semestre filtro

Nel decreto si legge che è stata tenuta in conto la necessità di assicurare la copertura di tutti i posti disponibili. Secondo la ministra Bernini questa riforma “non è una sanatoria” e i test di recupero delle materie non saranno delle formalità.

Come funzionano le graduatorie di Medicina

Il decreto va a cambiare la modalità di accesso alla graduatoria nazionale per il corso di Medicina. Ricordiamo che chi ha frequentato il semestre filtro, alla fine dei primi mesi di corsi, ha sostenuto gli esami, con due date per ottenere almeno la sufficienza in chimica, biologia e fisica.

Il risultato è stato un disastro, e a dirlo sono i dati. Tra prove copiate, troppe insufficienze e posti non coperti, la ministra Bernini ha dovuto fare un passo indietro. Ora la graduatoria sarà accessibile non solo a chi ha preso almeno tre sufficienze, ma anche a chi ne ha prese solo due o anche una.

La precedenza resta ai candidati con le sufficienze raggiunte, ma molto dipenderà anche dai voti che sono stati rifiutati al primo appello. Infatti sarà possibile recuperare il voto rifiutato al primo appello.

Recupero dei crediti formativi

Chi sarà ammesso in graduatoria con delle insufficienze dovrà recuperarle entro la fine del semestre filtro attraverso corsi di recupero.

Tempi e modalità di svolgimento saranno decisi in autonomia da ciascun ateneo. Dovranno in ogni caso essere svolti entro la fine di febbraio o i primi di marzo per potersi iscrivere al secondo semestre.