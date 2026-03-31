Come funzionano le polizze catastrofali obbligatorie dal 31 marzo per bar, ristoranti e hotel e quanto costano

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

A partire dal 31 marzo saranno obbligatorie per bar, ristoranti e hotel le polizze assicurative contro le catastrofi naturali, o polizze catastrofali. Si tratta dell’ultima espansione di una legge in vigore da anni ma la cui applicazione è stata più volte rimandata. La norma è stata pensata per spingere gli imprenditori a tutelarsi contro gli eventi meteo estremi, sempre più frequenti in Italia e che in passato hanno danneggiato gravemente interi distretti produttivi, causando la chiusura di moltissime imprese.

La nuova espansione delle polizze catastrofali

A partire dal 31 marzo tutti i bar, ristoranti, piccoli hotel, strutture turistiche, ma anche le aziende della pesca e dell’acquacoltura saranno obbligate a stipulare una polizza catastrofale per operare.

Si tratta di un’assicurazione che copre i danni che possono colpire un’impresa nel caso di una catastrofe naturale, come un’inondazione o un terremoto.

ANSA

La legge esiste da anni, ma è stata applicata con molta lentezza e in maniera poco uniforme alle diverse imprese. Le grandi e medie società sono obbligate ad averla dallo scorso anno.

Quanto costa una polizza catastrofale

Per una piccola attività, come quelle coinvolte in quest’ultima espansione della norma sulle polizze catastrofali, il prezzo dell’assicurazione dovrebbe variare tra i 300 e i 1.500 euro all’anno, a seconda del valore del bene assicurato.

L’Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, pubblicherà nei prossimi giorni un monitoraggio dei prezzi effettivi per evitare che possano esserci speculazioni.

È importante che anche le aziende che non si trovano in un territorio a rischio si assicurino, per via del principio di mutualità: più persone sono assicurate, meno l’assicurazione costa per tutti, come accade per l’Rc auto.

Come funzionano le polizze catastrofali

Le polizze catastrofali assicurano contro terremoti, frane e alluvioni. Nel caso dei sismi, l’azienda deve trovarsi nel cosiddetto “cratere”. Le alluvioni e le frane non saranno considerate in caso di “bombe d’acqua”, ma solo di eventi più prolungati nel tempo.

Sono assicurati i danni materiali diretti e fabbricati e macchinari, fornendo i soldi per sostituirli. Incluso anche lo sgombero e la bonifica dei terreni.

Fino a danni per 1 milione di euro la copertura è totale. Fino a 30 milioni di euro è assicurata almeno il 70% della cifra finale dei danni. Oltre quella cifra dovrà esserci una contrattazione tra azienda e assicurazione.

Perché sono state rese obbligatorie

La norma sulle polizze catastrofali obbligatorie è nata dopo le alluvioni in Emilia Romagna del 2023 e del 2024, che colpirono duramente una delle zone più produttive d’Italia, con diversi distretti industriali e molte strutture turistiche.

A seguito della conta dei danni, le autorità notarono come moltissime aziende non fossero assicurate contro eventi simili e quindi si trovassero in difficoltà e rischiassero di chiudere.

Questo ha comportato spese molto alte per lo Stato, e quindi per i cittadini, per riparare ai danni. Il governo decise allora di cercare di diffondere maggiormente le polizze catastrofali, per spostare il peso della compensazione su società private come le assicurazioni.