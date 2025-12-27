Come ha trascorso il Natale la famiglia nel bosco, dai regali ai bimbi al super psichiatra per riavere i figli

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Separati e preoccupati per il futuro, così hanno trascorso il Natale Nathan e Catherine Trevallion, i genitori della famiglia nel bosco. C’è stata una visita da parte solo del padre il 25 dicembre. In questa occasione, ha avuto la possibilità di consegnare i regali ai propri bambini in un incontro autorizzato dalla casa d’accoglienza, dove si trovano i due gemelli e la bambina. Non c’è stata alcuna possibilità di pranzare con loro per le feste natalizie. Intanto, arriva una notizia che potrebbe cambiare il corso degli eventi. La coppia anglo australiana ha scelto di affidarsi a Tonino Cantelmi, psichiatra e professore associato all’Università Gregoriana. Sarà consulente di parte con la speranza di poter ricongiungere la famiglia.

Il Natale della famiglia nel bosco

Come riporta il Corriere della Sera, la famiglia nel bosco non ha potuto trascorrere il Natale insieme nemmeno al centro d’accoglienza, così come Santo Stefano.

Esclusivamente Nathan Trevallion ha potuto fare visita ai figli, dalle 10 alle 12.30 del 25 dicembre, all’interno del centro che li ospita e che ha autorizzato questo breve incontro.

ANSA Nathan Trevallion mentre firma il contratto della nuova casa

Non c’è stata la possibilità di pranzare, ma sono stati consegnati i regali per il giorno di Natale.

I genitori avevano fatto richiesta al Tribunale per i minorenni di poter trascorrere il 25 dicembre insieme ai propri figli.

Il ricongiungimento è stato negato dai magistrati e anche in Corte d’Appello.

La strategia per il ricongiungimento con i figli

Le prescrizioni del Tribunale hanno stabilito che la psicologa Simona Ceccoli ha quattro mesi di tempo per riferire se “le capacità genitoriali siano recuperabili in tempi congrui rispetto allo sviluppo e alla crescita dei minori, indicando il percorso educativo che i genitori dovranno allo scopo intraprendere”.

Proprio per questo, Nathan e Catherine Trevallion hanno scelto di nominare un consulente di parte che affianchi la psicologa nominata dai giudici.

Si tratta di Tonino Cantelmi, psichiatra e professore associato all’Università Gregoriana.

Il ruolo dell’esperto professionista sarà fondamentale, anche per consolidare la strategia mediatica dei due genitori.

Si ipotizza che possa far passare una linea più improntata ai compromessi.

Nell’ordinanza, i giudici parlano esplicitamente di una “notevole rigidità” da parte dei genitori.

La strategia sarebbe cambiata dopo il rifiuto del Tribunale di trascorrere il Natale insieme, decisione che aveva scatenato diverse polemiche, tra cui quella di Matteo Salvini.

Chi è il super psichiatra della famiglia nel bosco

Tonino Cantelmi è il super psichiatra scelto dai genitori della famiglia nel bosco.

Medico chirurgo laureato all’Università La Sapienza di Roma nel 1987, è specializzato in psichiatria e psicoterapeuta.

Professore Associato presso l’Istituto di Psicologia dell’Università Gregoriana, è un componente del Comitato Nazionale per la Bioetica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dal 1998 è perito psichiatra del Tribunale Ecclesiastico del Lazio e Tribunale Apostolico “Sacra Rota”, mentre nel 2020 è stato nominato Consultore del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale ad quinquennium da Papa Francesco.