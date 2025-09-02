Come ottenere i 500 euro della Carta dedicata a Te Inps, i requisiti e quando arriva la social card
Carta Dedicata a te 2025: 500 euro per famiglie con Isee fino a 15mila euro. Erogazione automatica e scadenze entro febbraio 2026
La Carta Dedicata a te da 500 euro fa il suo ritorno nel 2025 con mezzo miliardo in più al Fondo Alimentare e oltre 1,1 milioni di erogazioni previste. Assegnata automaticamente dall’Inps a nuclei con Isee sotto i 15mila euro, esclude chi riceve altri sussidi. Entro dicembre 2025 andrà attivata, con spesa consentita fino a febbraio 2026.
Carta Dedicata a te, come si ottiene
La Carta Dedicata a te è lo strumento creato per sostenere le famiglie in difficoltà economica a causa dei rincari. Per il 2025 il Fondo Alimentare è stato aumentato di 500 milioni di euro, con l’obiettivo di distribuire 1.157.179 carte, secondo le stime fornite dall’Inps.
I Comuni avranno il compito di selezionare i beneficiari, basandosi sugli elenchi predisposti dall’Inps, individuando i nuclei familiari residenti in Italia che rispondono ai requisiti previsti.
Il bonus viene erogato in automatico in base ai requisiti Isee
I requisiti per i 500 euro
La carta garantisce un contributo di 500 euro, spendibile solo per beni alimentari di prima necessità e con divieto di acquisto di alcolici.
Non è richiesta alcuna domanda da parte degli interessati, poiché l’assegnazione avverrà in modo automatico. Potranno usufruirne i nuclei con Isee valido non superiore a 15 mila euro.
Non rientrano invece coloro che già beneficiano di sussidi nazionali, regionali o comunali come Reddito di cittadinanza, Assegno di inclusione, Carta acquisti o altre forme di sostegno al reddito, né chi percepisce indennità di disoccupazione o integrazioni salariali.
Quando arriva la Carta dedicata a te
L’Inps renderà disponibili entro l’11 settembre le liste dei potenziali beneficiari, accessibili ai Comuni tramite un portale dedicato. Gli enti locali avranno 30 giorni per verificare la residenza e l’eventuale incompatibilità con altre misure.
Dopo queste verifiche, le liste definitive saranno inviate a Poste Italiane, incaricata della distribuzione delle carte. Ogni Comune pubblicherà sul proprio sito l’elenco ufficiale dei beneficiari relativi al proprio territorio.
Il sussidio verrà erogato attraverso una carta elettronica nominativa e ricaricabile, emessa da Poste Italiane tramite Postepay. Gli aventi diritto potranno quindi ritirarla presso gli uffici postali abilitati.
Il primo utilizzo della Carta dedicata a Te dovrà avvenire entro il 16 dicembre, pena la perdita del diritto. Le somme, inoltre, dovranno essere spese interamente entro il 28 febbraio 2026.