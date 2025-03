Come richiedere il bonus bollette 200 euro dall'1 aprile e chi ne ha diritto: tutti i requisiti

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Dall’1 aprile 2025 scatterà l’erogazione del nuovo bonus bollette da 200 euro. Il contributo straordinario previsto dal Governo Meloni è destinato a chi già percepiva il bonus sociale, ma la platea è stata recentemente estesa a tutti coloro i quali hanno un Isee inferiore ai 25 mila euro. Stando alle stime del ministro Pichetto Fratin, saranno circa 8 milioni le famiglie che lo riceveranno.

A chi è destinato il bonus bollette 200 euro dall’1 aprile

Il contributo straordinario da 200 euro che scatterà a partire dall’1 aprile è stato deciso dal Governo Meloni nell’ultimo Decreto Bollette.

Il nuovo bonus bollette è destinato a chi già percepiva il bonus sociale, ma non solo: la platea di destinatari, infatti, è stata estesa anche a tutte le persone che hanno un Isee (l’Indicatore della situazione economica equivalente) inferiore ai 25 mila euro.

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin.

In base a una stima del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, la platea di destinatari del nuovo bonus bollette da 200 euro una tantum dovrebbe essere pari a circa 8 milioni di famiglie.

Come funziona l’erogazione del bonus bollette 200 euro

Per chi già riceve il bonus sociale, l’assegnazione del nuovo bonus bollette da 200 euro prenderà il via a partire dal primo aprile.

Il contributo straordinario verrà erogato per un trimestre (dal 1° aprile 2025 al 31 luglio 2025) in rate giornaliere da 1,64 euro al giorno, che verranno sommati agli importi che già vengono ricevuti con il bonus sociale elettrico e che sono differenziati in base alla numerosità del nucleo familiare.

La precisazione dell’Arera sul nuovo bonus bollette da 200 euro

L’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera) ha precisato che, per le famiglie che già percepiscono lo sconto in bolletta, l’erogazione del nuovo assegno (che, come già sottolineato, si andrà ad aggiungere al beneficio già esistente) avverrà in tempi che sono stati definiti “brevi”.

Per tutti gli altri destinatari del bonus voluto dal Governo Meloni, invece, il nuovo contributo straordinario scatterà non appena i potenziali beneficiari avranno presentato il loro Isee e saranno state effettuate tutte le verifiche del caso sul possesso dei requisiti per ottenere il bonus bollette da 200 euro una tantum.