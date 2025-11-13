Come richiedere il bonus Elettrodomestici nel click day del 18 novembre, le linee guida del Ministero
Il 18 novembre 2025 è il click day per il bonus elettrodomestici: come richiedere lo sconto fino a 200 euro
Mancano pochi giorni all’arrivo del bonus elettrodomestici. Scatterà il 18 novembre 2025 alle ore 7 il click day per poter richiedere il beneficio, uno sconto fino a 200 euro per l’acquisto di un nuovo elettrodomestico di classe energetica elevata. I consumatori potranno presentare la domanda per ottenere il voucher tramite l’app IO oppure sul sito dedicato, secondo quanto previsto dal ministero delle Imprese e del Made in Italy.
- Bonus elettrodomestici, click day il 18 novembre
- Come richiedere il bonus elettrodomestici
- Come funziona il bonus
- Quali elettrodomestici si possono acquistare
Bonus elettrodomestici, click day il 18 novembre
Sveglia puntata alle ore 7 di martedì 18 novembre 2025, il click day per chi punta a ottenere il bonus elettrodomestici.
Il bonus è un incentivo varato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per favorire la sostituzione di vecchi elettrodomestici energivori con modelli ad alta efficienza.
E consiste in uno sconto diretto, sotto forma di voucher da presentare in negozio, per l’acquisto di grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica.
Il voucher copre fino al 30% del costo di acquisto, fino a un massimo di 100 euro per nucleo familiare e di 200 euro per le famiglie con ISEE inferiore a 25.000 euro annui.
Come richiedere il bonus elettrodomestici
Sarà possibile presentare domanda per il bonus elettrodomestici a partire dalle 7:00 di martedì 18 novembre 2025.
Il contributo potrà essere richiesto da smartphone tramite l’app IO o sul sito dedicato bonuselettrodomestici.it, accedendo con Spid o Cie.
Bisognerà quindi seguire la procedura indicata a schermo e dichiarare il valore dell’ISEE 2025 nel caso in cui si richieda il massimale di 200 euro.
Le domande saranno accolte in ordine cronologico e fino a esaurimento delle risorse, pari a 48,1 milioni di euro per il 2025.
Come funziona il bonus
Una volta ottenuto, il bonus dovrà essere utilizzato tassativamente entro e non oltre 15 giorni dalla sua erogazione, pena l’annullamento dello stesso.
Il voucher va presentato al momento dell’acquisto e può essere usato soltanto se si rottama un vecchio elettrodomestico della stessa categoria ma di classe energetica inferiore rispetto a quello che si acquista.
Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni, come il bonus mobili legato alle ristrutturazioni.
Quali elettrodomestici si possono acquistare
Il voucher può essere usato soltanto per alcune categorie di prodotti: grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica e prodotti all’interno dell’Unione europea.
Ecco le categorie ammesse e i requisiti energetici minimi:
- lavatrici e lavasciuga almeno di classe A;
- forni almeno di classe A;
- cappe da cucina di almeno classe B;
- lavastoviglie e asciugatrici di almeno classe C;
- frigoriferi e congelatori di almeno classe D;
- piani cottura conformi al Regolamento UE 2019/2016.
L’elenco completo dei modelli acquistabili con il voucher è consultabile sul sito del ministero.