“Come si riconosce un gay?”, bufera sulle frasi a Unomattina in famiglia, le scuse e la precisazione della Rai

A UnoMattina in famiglia è andato in scena un siparietto che ha fatto nascere la polemica sui social e in politica. La conduttrice Ingrid Muccitelli, commentando una notizia di cronaca, ha chiesto come si riconoscano i gay. La giornalista Concita Borrelli, ospite in studio, le ha risposto che “da, si riconoscono”.

Le frasi sui gay a UnoMattina in famiglia

La vicenda ha avuto inizio quando conduttori e ospiti di UnoMattina in famiglia hanno commentato un piccolo caso locale che riguarda una località abruzzese in cui è comparso un annuncio di lavoro singolare: “Parrucchiere gay cercasi“.

Durante il dibattito, la conduttrice Ingrid Muccitelli ha chiesto seriamente: “Ma il gay come si riconosce?”.

I conduttori di UnoMattina in famiglia: Monica Setta, Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli

A quel punto la giornalista Concita Borrelli ha risposto: “Eh si riconosce, dai“. Poi ha aggiunto: “Usciamo dall’ipocrisia. Io ho i radar, basta un gesto, una parola, anche un ammiccamento della bocca”.

Il secondo ospite, Alessandro Cecchi Paone, ha tentato di correggere il tiro sottolineando che “non è che si veda necessariamente se uno è gay. Il mondo è pieno di soldati e camionisti gay”.

Ma Borrelli ha insistito nel dire che “si riconoscono pure quelli”.

La polemica sulle frasi a UnoMattina in famiglia

Le frasi hanno dato il via a una polemica nata prima sui social e poi tra i politici con i parlamentari Pd in Vigilanza che hanno contestato il “siparietto di cattivo gusto e cultura discriminatoria” e hanno annunciato l’intenzione di convocare i vertici dell’azienda in commissione.

Il consigliere d’amministrazione Roberto Natale ha evidenziato che “fare una tv pop non può significare scadere nel trash”. Sulla vicenda hanno preso posizione anche i comitati Pari opportunità della Rai e del sindacato Usigrai sostenendo che sia andata in onda “un’altra pagina di servizio pubblico che sarebbe ridicola se non fosse tragica”.

Marilena Grassadonia, responsabile diritti di Sinistra italiana ha detto che “parlare delle persone Lgbtq+ con toni macchiettistici denota l’impoverimento culturale a cui è ridotta la tv pubblica”.

Le scuse della Rai

Per sedare la polemica, la Rai si è scusata con una nota in cui afferma che le “clip postate sui social” siano state “appositamente tagliate” per suscitare reazioni negative quando “in realtà, la domanda era diversa e opposta rispetto al senso che risulta dopo averla tagliata”.

“Se alcune risposte per tono e contenuti, hanno ferito la sensibilità di qualcuno –si legge nella nota – ce ne rammarichiamo, ma non è nei nostri poteri dettare o controllare in anticipo le risposte degli ospiti”.

La giornalista Borrelli invece si è difesa dicendo di aver “detto che gli omosessuali hanno un senso estetico spiccatissimo” e ha aggiunto: “Attaccarmi gratuitamente? Non ci provate!”.