Come sta Alessandro Di Battista dopo l'intervento, è sedato e potrebbe restare a Cuba altre 4 settimane

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Alessandro Di Battista non ha preso il volo programmato per tornare in Italia dopo il malore accusato a Cuba. È stato invece operato d’urgenza e al momento si parla di tempi lunghi per il rientro: si ipotizzano almeno tre o quattro settimane di permanenza sull’isola. Intanto giungono rassicurazioni e riscontri confortanti dall’Avana dopo l’intervento, che è riuscito. Ora l’ex deputato sarebbe sedato e rimarrà in questa condizione per almeno un altro paio di giorni.

Come sta Alessandro Di Battista

La paura, poi la speranza di riabbracciarlo in tempi brevi e ora nuovamente l’incertezza dopo l’operazione d’urgenza che ha impedito il volo di ritorno di Alessandro Di Battista. Sono giorni di apprensione per familiari, amici e colleghi del leader dell’associazione Schierarsi.

Dopo il malore improvviso a Cuba c’è stato il primo trasferimento all’Avana, che ha poi comportato un intervento d’urgenza. Al momento si parla di diversi giorni di decorso post-operatorio in stato di sedazione.

Attualmente Di Battista è quindi ricoverato in terapia intensiva. Le informazioni restano ancora poche, sia data la lontananza dal nostro Paese, sia per le condizioni critiche in cui versa Cuba dopo i diversi blocchi stabiliti da Donald Trump che stanno piegando l’isola.

Il ritorno in Italia

Sulle tempistiche di rientro di Di Battista non si può sperare in tempi brevi. Si parla infatti di un’operazione che necessita di una degenza piuttosto lunga e di tempi di ripresa che, secondo fonti del Corriere della Sera, si aggirano intorno alle quattro settimane.

Sempre secondo quanto riportato dal Corriere, le persone vicine a Di Battista si dicono sollevate dal fatto che l‘operazione sia andata bene, ma vorrebbero anche avere più informazioni e la certezza che “Alessandro si possa riprendere”. Aggiungono che per ora l’importante è fare un passo alla volta e il primo è augurarsi che l’intervento abbia dato i suoi frutti.

Dall’ospedale dell’Avana fanno sapere che gli ultimi parametri osservati sarebbero nella norma. C’è comunque molta discrezione e rispetto della privacy per l’ex deputato, a partire da amici e colleghi che confermano la lunga attesa che servirà prima del suo rientro.

Cosa è successo

Un piccolo recap di cosa sia accaduto: circa dieci giorni fa Alessandro Di Battista ha accusato un malore improvviso, un forte mal di testa che gli ha causato una temporanea perdita di coscienza e un primo ricovero.

Si trovava a Santa Clara, a circa 300 chilometri dall’Avana. La sorella, la madre e i suoi due figli, insieme al presidente di Schierarsi, hanno raggiunto Di Battista sull’isola.

Una volta stabilizzato, l’ex esponente del Movimento 5 Stelle è stato trasferito in un ospedale dell’Avana dove si stava riprendendo, fino alla decisione di procedere con l’operazione d’urgenza che ha impedito il viaggio di rientro.