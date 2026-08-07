Come sta Carolina Marconi, il racconto sui social dopo il ricovero: "Costretta a fermarmi"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Momenti di paura per Carolina Marconi, che ha raccontato sui social una difficile esperienza vissuta durante le vacanze. La showgirl ha spiegato di aver accusato diversi disturbi fisici, comparsi prima della partenza per la Sardegna e diventati più frequenti con il passare dei giorni. A rendere tutto più delicato è stato il suo passato medico. Carolina Marconi ha affrontato un tumore al seno nel 2021 e, come ha spiegato ai follower, ogni sintomo insolito può riaccendere timori profondi. “Ci sono momenti in cui la paura bussa forte”, ha raccontato, riferendosi all’ansia provata davanti a segnali che non riusciva più a ignorare.

Il racconto di Carolina Marconi

I primi disturbi sono comparsi prima della partenza per la Sardegna, avvenuta il 13 luglio.

Carolina Marconi ha raccontato di aver iniziato ad avere forti mal di testa, nausea, disturbi alla vista, linee a zig zag davanti agli occhi e formicolii alle dita.

In un primo momento ha provato a tranquillizzarsi, pensando che potesse trattarsi di stress. “Continuavo a dirmi: ‘Sarà lo stress, passerà’”, ha spiegato.

Durante la vacanza, però, i sintomi non sono scomparsi, anzi, si sono ripresentati con maggiore frequenza.

La corsa al Pronto Soccorso

Dopo il ritorno a Roma, la situazione è peggiorata.

Carolina Marconi ha raccontato che il suo corpo l’ha “costretta a fermarsi”.

“Tornata a Roma, domenica, il mio corpo mi ha costretta a fermarmi. Pressione altissima, nausea, un mal di testa insopportabile, l’occhio che tremava, metà labbro che tremava. Alessandro mi ha portata al Pronto Soccorso”, ha raccontato.

In ospedale Carolina Marconi è stata sottoposta a diversi controlli.

L’attesa dell’esito è stata particolarmente difficile proprio per il timore di un possibile collegamento con la malattia affrontata in passato.

“Chi ha vissuto un tumore sa che certe paure non se ne vanno mai davvero. Basta un sintomo e la mente torna immediatamente al periodo più buio della propria vita”, ha scritto.

Come sta Carolina Marconi

Fortunatamente gli esami hanno escluso un ritorno del tumore.

I medici hanno invece rilevato un’inversione della lordosi cervicale, una condizione che può provocare forti cefalee.

Per chiarire l’origine degli altri sintomi, Carolina Marconi dovrà sottoporsi a ulteriori controlli.

Tra le ipotesi valutate dagli specialisti c’è quella di un’emicrania con aura, una forma di mal di testa che può essere accompagnata da disturbi visivi, formicolii e altri sintomi neurologici transitori.

Il messaggio ai follower

Carolina Marconi ha scelto di condividere la sua esperienza anche per raccontare cosa significa convivere con la paura dopo una diagnosi oncologica.

La showgirl ha spiegato che la terapia ormonale che sta seguendo può essere impegnativa e che ci sono giornate difficili.

“Ma non voglio lasciare che siano quei giorni a definirmi. Voglio continuare a scegliere la gratitudine. Voglio continuare a credere nel domani. Voglio continuare a sorridere”, ha scritto.