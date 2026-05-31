Come sta Donald Trump? La Casa Bianca fa chiarezza sulle condizioni del Presidente che deve mettersi a dieta

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Donald Trump è in “eccellente salute”. Questo il responso, pubblicato dopo qualche giorno, degli esami medici cui si è sottoposto di recente il presidente degli Stati Uniti. In un documento condiviso con i media americani, la Casa Bianca spazza via i dubbi sul prossimo 80enne che però continua a ingrassare ed è stato messo a dieta dal suo medico ufficiale.

Le condizioni di Donald Trump

Erano attesi i risultati del check up medico cui si è sottoposto Donald Trump al Walter Reed National Military Center di Bethesda, in Maryland. Il presidente degli Stati Uniti si è messo in mano al suo medico ufficiale e capitano della Marina, Sean Barbabella che ha analizzato da capo a fondo le sue condizioni fisiche e psichiche. La valutazione della salute del tycoon è stata fatta sulla base di esami e accertamenti svolti da 22 specialisti.

A distanza di qualche giorno, quindi, la Casa Bianca ha diffuso un documento che certifica come il Potus sia in ottime condizioni pur compiendo 80 anni il prossimo 14 giugno ed essendo il Presidente più anziano in carica nella storia degli Stati Uniti. Si trattava questa della quarta valutazione sulla salute di Trump diffusa dall’inizio del suo secondo mandato, a gennaio del 2025.

Il presidente degli Stati Uniti a dieta

Quindi, come sta Donald Trump? Secondo i medici che lo hanno analizzato, le funzionalità cardiache, polmonari e neurologiche del presidente sono buone tanto che nel report si specifica come la sua “età cardiaca” sia di 14 anni più giovane di quella reale. Inoltre, Trump avrebbe ottenuto un punteggio di 30 su 30 nel Montreal Cognitive Assessment, un test con cui si misura la salute cognitiva del paziente.

Ma ci sarebbero anche delle criticità. Oltre al colesterolo totale che, pur essendo sceso a 143, rispetto al 223 del 2018, risulta ancora alto, a preoccupare è il peso del magnate. Dall’ultimo check up di aprile 2025, Trump ha preso 6,3 chili, sforando i 108 e con un indice di massa corporea salito a 29,7, appena sotto la soglia comunemente utilizzata per l’obesità.

Per questo motivo, il medico Barbabella ha prescritto a Trump una maggiore attenzione alla dieta e a una regolare attività fisica per favorire la perdita di peso.

La salute del Potus, un tema politico

Fatto salvo l’aumento sulla bilancia, Donald Trump è stato ritenuto dai dottori pienamente idoneo a svolgere le funzioni di presidente degli Stati Uniti e comandante in capo. Il tycoon è stato sottoposto a una valutazione preventiva ampia, con Tac, esami di diagnostica cardiaca, screening oncologici e consulti con 22 specialisti visita, un check up completo durato circa tre ore.

Si trattava di un test non banale in quanto da mesi si parla dei suoi eventuali problemi di salute. Più volte si è discusso dei lividi che presentava sulle mani o dei gonfiori a gambe, piedi, caviglie e polpacci. Trump ha sempre attribuito il primo problema alle cardioaspirine che assume quotidianamente (nel report si parla anche delle frequenti strette di mano che gli provocano irritazioni dei tessuti molli) e il secondo a un’insufficienza venosa cronica.

La sua salute è costantemente oggetto di attenzione pubblica così come lo era stato per il suo predecessore Joe Biden, un tasto quello della salute dell’ex presidente su cui Trump aveva battuto molto in campagna elettorale.