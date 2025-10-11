Come sta Donald Trump, test e vaccino Covid per il presidente Usa: la rivelazione del medico sul cuore

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Il presidente Usa più anziano mai eletto nella storia degli Stati Uniti gode di “ottima salute”. Lo ha dichiarato il medico della Marina Sean Barbabella, comunicando come Donald Trump si sia sottoposto al richiamo aggiornato per il Covid e abbia fatto il vaccino antinfluenzale. Secondo quanto affermato dal dottore, il tycoon presenta un’età cardiaca di 14 anni più giovane rispetto a quanto dica l’anagrafe.

La visita medica di Donald Trump

Il 79enne presidente Usa ha effettuato la seconda visita medica dell’anno al Walter Reed Military Medical Center, dove ha eseguito un check-up completo, ottenendo buoni risultati dal punto di vista cardiovascolare, polmonare, neurologico e fisico.

“Sono in ottima forma, ma vi farò sapere. Finora non ho avuto difficoltà. Fisicamente mi sento molto bene. Mentalmente mi sento molto bene”, aveva detto Trump prima di entrare nell’ospedale militare.

ANSA

Donald Trump con il ritratto di Ronald Reagan sullo sfondo

I test medici di routine

La Casa Bianca aveva annunciato a luglio che al presidente Usa era stata diagnosticata un’insufficienza venosa cronica, ma benigna, che si manifesta con frequenti lividi alle mani e gonfiore alle gambe.

I nuovi test di routine dopo quelli di aprile hanno invece fatto delineato un quadro rassicurante: “Il presidente Trump continua a dimostrare un ottimo stato di salute generale” si legge nell’ultimo bollettino.

Trump non ha mancato di sottolineare le sue prestazioni, in particolare sul piano delle condizioni mentali: “Ho fatto anche un esame cognitivo, che è sempre molto rischioso, perché se non avessi ottenuto un buon risultato sareste stati i primi a sbandierarlo, e ho ottenuto un punteggio perfetto”.

Il tycoon non ha poi perso occasione di lanciare una stoccata ai suoi predecessori, in particolare a Joe Biden:

“L’ha fatto Obama? No. L’ha fatto Bush? No. L’ha fatto Biden? Io sì, sicuramente. Biden non avrebbe risposto correttamente alle prime tre domande”.

Il vaccino per il Covid

In seguito ai controlli di routine, Trump ha ricevuto anche la dose annuale anti-influenzale e l’aggiornamento del vaccino per il Covid, anche in vita del viaggio in Medio Oriente per la cerimonia ufficiale del piano di pace per Gaza.

Infine, il dottor Barbabella ha anche sottolineato come Trump abbia mostrato, durante gli accertamenti tramite elettrocardiogramma, un’età cardiaca di 14 anni più giovane rispetto all’età cardiogramma.