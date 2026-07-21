Fedez ancora ricoverato in ospedale, l'ipotesi dell'ulcera riaperta a causa degli antinfiammatori

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Fedez portato in ambulanza al pronto soccorso per problemi gastrointestinali. Apprensione per il rapper ricoverato al Fatebenefratelli di Milano, nella stessa struttura in cui nel 2023 era stato operato d’urgenza per un’emorragia interna causata dal sanguinamento di alcune ulcere. Stando a quanto appreso finora, l’artista non sarebbe in condizioni gravi, ma è sottoposto a esami per accertare le cause e l’entità dei dolori.

Fedez in ospedale

Fedez è arrivato in ambulanza al pronto soccorso del Fatebenefratelli nella serata di lunedì 20 luglio, per problemi gastrici legati probabilmente all’assunzione di antinfiammatori.

Il cantante è tornato in ospedale a distanza di pochi giorni dalla nascita del terzo figlio Edoardo Lupo, avuto dalla nuova compagna Giulia Honegger, dopo Leone e Vittoria, nati dal matrimonio con l’ex moglie Chiara Ferragni.

Questa volta ha fatto però preoccupare i fan, visti anche i precedenti gravi problemi di salute, che del resto hanno spinto i medici a effettuare accertamenti per avere un quadro clinico completo.

Come sta

Secondo quanto appreso da Ansa da fonti sanitarie, le condizioni di Fedez non sarebbero gravi.

Il problema sarebbe dovuto alla riapertura di una vecchia ulcera, provocata proprio dall’assunzione di farmaci antinfiammatori.

Al Fatebenefratelli, il rapper milanese aveva subito tre anni fa un delicato intervento d’urgenza per fermare la perdita di liquido ematico provocato da tre ulcere, legate all’asportazione del raro tumore al pancreas avvenuta oltre un anno prima al San Raffaele di Milano.

Il precedente ricovero

Fedez era stato ricoverato per una grave emorragia interna ed era stato sottoposto a gastroscopie urgenti per tamponare la perdita e suturare i tessuti. Per la copiosa perdita di sangue, era stata necessaria una trasfusione.

Come aveva spiegato il direttore dell’Unità operativa di Chirurgia del pancreas e dei trapianti all’ospedale San Raffaele di Milano, Massimo Falconi, che aveva rimosso il carcinoma endocrino, l’asportazione del raro tumore aveva generato queste ulcere anastomiche, complicanze “immediate e gravi, seppur rare” di un intervento gastro-duodeno-digiunale.

“L’ulcera si è formata là dove noi abbiamo cucito”, aveva detto in un’intervista al Corriere della Sera. “Allora c’era stata l’asportazione della maggior parte del duodeno, cistifellea, testa del pancreas e un pezzo di intestino. Pur avendo eliminato diversi organi e visceri, viene ricostruita la continuità fra i vari segmenti dell’apparato digerente”.