Come sta Giovanni Di Vita ricoverato a Roma dopo l'intossicazione a Campobasso, 5 medici indagati

Resta in gravi condizioni di salute Giovanni Di Vita, padre della 15enne Sara Di Vita e marito di Antonella Di Ielsi, morte a causa di una sospetta intossicazione alimentare nella provincia di Campobasso. Per il decesso delle due sono stati indagati cinque medici dell’ospedale Cardarelli.

Come sta Giovanni Di Vita

Giovanni Di Vita si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Spallanzani di Roma.

L’uomo è vigile e le sue condizioni di salute sono stabili e “ben controllate”, in base a quanto è stato reso noto dall’Istituto Spallanzani. Nelle ultime ore, Giovanni Di Vita è stato sottoposto agli accertamenti del caso.

L'ospedale Cardarelli di Campobasso.

5 medici indagati per la morte di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi

Cinque medici dell’ospedale Cardarelli di Campobasso sono stati indagati per la morte di Sara Di Vita, di 15 anni, e della mamma, Antonella Di Ielsi, di 50 anni, a causa della sospetta intossicazione alimentare riportata a Pietracatella, nella provincia di Campobasso.

Lo ha appreso l’ANSA da fonti investigative.

Le dichiarazioni del procuratore di Campobasso Nicola D’Angelo

Il procuratore di Campobasso Nicola D’Angelo ha confermato in alcune dichiarazioni riportate dalla stessa agenzia ANSA che cinque operatori sanitari intervenuti nella prima fase di assistenza alle due pazienti poi decedute sono indagati per omicidio colposo e lesioni colpose.

Le sue parole: “L’indagine è prioritariamente volta a ricostruire l’intera catena degli interventi medici, con specifico riguardo ai precedenti accessi della 15enne al Pronto Soccorso. Risulta che la minore si fosse presentata in struttura per due volte prima del decesso. Parimenti, si indaga sugli interventi richiesti dalla madre prima dell’evento fatale”.

Nicola D’Angelo ha aggiunto: “Data l’estrema complessità del quadro clinico sono stati disposti accertamenti multidisciplinari, comprensivi di esami autoptici e consulenze specialistiche, orientati secondo le tre direttrici “responsabilità individuali”, “individuazione della ‘fonte di innesco'” e “tutela della salute pubblica””.

Le parole dei medici sulla sospetta intossicazione alimentare

L’agenzia ANSA ha riportato anche il racconto dei medici dell’ospedale Cardarelli di Campobasso su quanto accaduto alle due vittime. Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, hanno spiegato i medici, “hanno cominciato ad avere sintomi dopo un pasto”.

La loro spiegazione: “C’è stata un’insufficienza epatica e poi una cascata di eventi con una rapidità veramente unica che ha portato a un’insufficienza multiorgano“.

L’intervento dell’Azienda sanitaria del Molise

Nel corso di una conferenza stampa, il direttore generale dell’azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem), Giovanni Di Santo, ha riferito che le cause dei decessi di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi non sono ancora note. Una prima certezza, però, c’è: si è trattata di una tossinfezione, la cui natura è ancora sconosciuta.

Di Santo ha spiegato che anche lo Spallanzani di Roma, dove è attualmente ricoverato Giovanni Di Vita, “sta continuando a fare ricerche”.

Il dg dell’Asrem ha aggiunto: “Attendiamo i risultati dell’autopsia che potrebbero fornire indizi importanti. A oggi non possiamo mettere un punto con una diagnosi di certezza su quanto accaduto”.