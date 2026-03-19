Come sta Marco Giallini dopo la caduta con frattura del femore a Aosta, parla il medico che l'ha operato

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Marco Giallini, che ha subito una frattura scomposta del collo del femore, è stato operato con successo. L’intervento è andato bene e l’attore, che dopo la caduta aveva dovuto sospendere le riprese della fiction Rocco Schiavone, “potrà iniziare presto a camminare con la fisioterapia”. A raccontarlo è stato il medico che lo ha operato.

Come sta Marco Giallini dopo la caduta

Marco Giallini sta meglio dopo essersi fratturato una gamba in un incidente avvenuto ad Aosta.

L’attore, che in seguito alla caduta era stato costretto a interrompere le riprese della fiction Rai, Rocco Schiavone, “potrà iniziare presto a camminare con la fisioterapia“.

ANSA

Dopo essere stato operato, insomma, c’è ottimismo sul pieno recupero dell’attore romano.

Parla il medico che ha operato Marco Giallini

A parlare delle sue condizioni è stato il dottor Manuel Mancini, il medico che lo ha operato all’ospedale Parini di Aosta.

“Ho operato il signor Marco Giallini: ha riportato una frattura scomposta del collo del femore“, ha spiegato il medico.

“L’intervento è riuscito molto bene, abbiamo applicato una protesi d’anca“, ha confermato il dottore.

Poi ha aggiunto: “L’ho già messo in piedi e potrà iniziare presto a camminare con la fisioterapia“.

Cosa è successo a Marco Giallini

Marco Giallini si era fratturato una gamba a causa di un incidente domestico ad Aosta, dove stava girando la nuova stagione della fiction Il Vicequestore Rocco Schiavone.

Proprio a causa dell’incidente le riprese erano state interrotte e l’attore era stato portato in ospedale, per essere sottoposto a un intervento chirurgico per ricostruire la frattura.

I colleghi e amici Mirko Frezza e Tullio Sorrentino aveva spiegato che “un cane gli è saltato addosso e cadendo si è rotto la testa del femore”.

Come ha riferito la stampa locale, l’incidente è avvenuto in piazza Chanoux, dopo che l’attore era uscito dall’hotel in cui soggiornava per le riprese della fiction.

Nonostante l’intervento sia andato bene e Giallini possa procedere con la riabilitazione, non è ancora chiaro quando sarà possibile riprendere le riprese di Rocco Schiavone.