Come sta Massimo Moratti ricoverato all'Humanitas di Rozzano, intubato ma mostra progressi: cauto ottimismo

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter e industriale 80enne, è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Humanitas di Rozzano dopo una crisi respiratoria dovuta a una forma di polmonite, con possibile insufficienza renale. Le sue condizioni sono serie ma stazionarie con alcuni segnali di miglioramento. Moratti è ancora sedato e potrebbe presto essere estubato.

Le condizioni di Massimo Moratti

Massimo Moratti ha trascorso una notte tranquilla e mostra segnali di ripresa: i medici hanno iniziato a ridurre la sedazione e potrebbe essere estubato nelle prossime ore.

Il ricovero è avvenuto nella serata di martedì 26 agosto. La moglie Milly è ottimista, come scrive Sky Sport: “Non sembra nulla di grave”.

La moglie ha invitato alla calma e ha chiesto che venga rispettata la privacy del congiunto e della famiglia, mentre numerosi messaggi di solidarietà stanno arrivando dai tifosi e dalle personalità.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, Massimo Moratti si sveglia di tanto in tanto e ha riconosciuto le persone attorno a sé. L’ospedale Humanitas non ha ancora emesso bollettini ufficiali in merito alle condizioni di Moratti.

Il quotidiano sportivo ricorda che nelle primissime ore dopo il ricovero si erano rincorse notizie discordanti. Ora, come detto, sebbene il quadro sia delicato, dopo alcuni segnali positivi relativi al miglioramento dei parametri vitali, c’è spazio per un cauto ottimismo. Le prossime ore saranno decisive.

Il precedente ricovero

Nel settembre del 2023 Massimo Moratti venne ricoverato all’ospedale Galeazzi di Milano. In quell’occasione Moratti venne sottoposto a un intervento di angioplastica, che fu eseguito da Antonio Bartorelli, responsabile dell’unità operativa di cardiologia interventistica universitaria.

Gli 80 anni di Massimo Moratti

Lo scorso 16 maggio Massimo Moratti ha festeggiato gli 80 anni, con un evento a sorpresa organizzato dai figli nella tenuta di famiglia ad Imbersago. Presenti amici, parenti e molti ex giocatori dell’Inter fra cui Ronaldo, Vieri e Recoba, fra gli altri.

Massimo Moratti, erede della tradizione familiare iniziata dal padre Angelo negli Anni Sessanta con la “Grande Inter”, prese la guida del club nel 1995 da Ernesto Pellegrini.

L’Inter di Massimo Moratti

Sotto la sua presidenza l’Inter raggiunse l’apice nel 2010 con il celebre “Triplete” (Champions League, scudetto e Coppa Italia nella stessa stagione), impresa unica per una squadra italiana. Nel 2013 cedette la maggioranza delle quote a Erick Thohir, lasciando un’eredità di 16 trofei complessivi vinti durante la sua gestione.