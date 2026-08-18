Come sta Nicola Maggiotto aggredito a Barcellona, la speranza della famiglia: "Vogliamo sapere da lui"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Nicola Maggiotto si trova ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Hospital del Mar di Barcellona. Il 21enne è in coma farmacologico a causa della violenta aggressione subita nella notte del 12 agosto. Al suo fianco ci sono i genitori, che sperano possa presto riaprire gli occhi e svelare la verità di quanto accaduto.

Nicola Maggiotto in ospedale con la famiglia

Dopo essere stati informati su quanto accaduto al figlio, i genitori di Nicola Maggiotto lo hanno tempestivamente raggiunto in ospedale, supportati dal Consolato italiano.

“I medici dicono che occorrerà aspettare, un’infermiera mi ha chiesto se credo in Dio, – ha raccontato Daniele Maggiotto al telefono con ANSA – solo nelle prossime ore sapremo se i traumi riportati da Nicola potranno risolversi senza gravi conseguenze”.

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A una settimana dall’aggressione, il 21enne di Treviso resta in ospedale, in coma farmacologico e con due lesioni cerebrali.

“È stazionario ed è ancora sotto sedazione riferisce il padre”. E mentre si continua a indagare per rintracciare i suoi aggressori, la famiglia risponde: “Ad oggi non ci interessa nulla se non vedere Nicola aprire gli occhi”.

Lo scontro nel centro di Barcellona

La polizia catalana sta esaminando tutte le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza esterne alla discoteca Sea Sea Beach, dove Maggiotto si trovava assieme a un gruppo di amici.

Gli otto italiani, lasciata la festa in piscina, hanno iniziato a chiacchierare con altri ragazzi appena fuori dal locale.

La conversazione, che è raccontata dagli amici di Maggiotto come inizialmente tranquilla, è presto degenerata in una violenta rissa.

Maggiotto è stato gettato a terra da pugni e spintoni e, a quel punto, raggiunto da calci in tutto il corpo, anche alla testa.

Si cercano gli aggressori

All’arrivo dei soccorsi e degli agenti di polizia, gli aggressori si erano già allontanati, facendo perdere le proprie tracce.

Gli inquirenti continuano a cercare i colpevoli, di cui è incerta la nazionalità, seppur si suppone possano essere giovani come le loro vittime.

Si esclude, al momento, un’aggressione legata a un tentativo di rapina: ai turisti veneti non è stato sottratto alcun bene personale.

Perde consistenza anche la possibilità di un’aggressione politica, causata dalle recenti tensioni tra Roma e Madrid dopo la crisi migratoria di Ceuta.