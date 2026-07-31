Come sta Noemi dopo l'incidente sul palco, "non posso tirarmi su dal letto, ho anche una vertebra scheggiata"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Come sta Noemi dopo l’incidente lo racconta lei stessa: la cantante è ancora in ospedale, ferma a letto, ma non ha perso l’ottimismo. A undici giorni dalla caduta dal palco durante il concerto di San Salvo Marina, in provincia di Chieti, Noemi (al secolo Veronica Scopelliti) ha raccontato le sue condizioni e il percorso di recupero. E ha pubblicato alcune foto che la ritraggono incerottata e con qualche livido.

Come sta Noemi oggi

“Per fortuna la frattura dell’acetabolo non è scomposta”, ha spiegato Noemi, intervistata da Repubblica.

“In trenta giorni il callo osseo si dovrebbe ricostruire, però devo stare ferma, per questo sto ancora in ospedale. Non mi posso tirare su dal letto, ho anche la quinta vertebra scheggiata, faccio riabilitazione. Però dai, poteva andare peggio”, ha aggiunto.

Noemi e la botta alla testa

Nella caduta dal palco la cantante ha riportato anche una piccola ferita alla testa, tanto da dover ricevere alcuni punti: “Eh, ho dato una bella botta, mi hanno messo due punti. Capirai, già avevo poca memoria prima, figuriamoci adesso”, ha scherzato.

Dopo il video della caduta, diventato virale, Noemi ha condiviso foto dall’ospedale con collare ortopedico, tutore al polso e un microfono collegato al computer, accompagnando tutto con una frase ironica: “Canta che ti passa”.

Noemi, come sempre, punta sull’ironia: “Mi piace alleggerire le situazioni, non per sottostimare quello che mi è successo ma anche per darmi coraggio. Il sorriso, la battuta che rimette a posto le vibrazioni storte”.

Nessuna paura per una eventuale figuraccia: “Ma quale figuraccia? A parte che sono in ottima compagnia, è pieno di colleghi ai quali è successa la stessa cosa. E non ha certo inciso sulla loro carriera. Non bisogna avere paura di dimostrarsi persone vere, io non ci credo ai supereroi, a quelli che non sbagliano mai, che hanno sempre la cosa giusta da dire”.

Cantanti caduti dal palco

In effetti sono molti i cantanti e le cantanti che negli anni hanno fatto cadute dal palco. In ordine sparso: Madonna (2015), Justin Bieber (2016), Piero Pelù (2022), Pink (2010), Robbie Williams (2014) e Lady Gaga (2019), solo per citare i nomi di alcuni artisti.