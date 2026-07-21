Come sta Noemi e perché deve fermarsi un mese, parla il medico che l'ha curata: "Fortunata, ma deve operarsi"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La cantante Noemi, dopo la caduta dal palco durante il concerto a San Salvo Marina, dovrà restare a riposo per quattro settimane. Il medico che l’ha curata, Enzo Di Prinzio, ha fornito un aggiornamento su come sta Noemi: “È stata molto fortunata perché avrebbe potuto riportare lesioni molto più gravi”, ha spiegato il dottore.

Come sta Noemi dopo la caduta dal palco

Enzo Di Prinzio, primario del Reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, che ha curato Noemi dopo la caduta dal palco durante il concerto a San Salvo Marina, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera.

La cantante, ha spiegato il medico, ha riportato un “politrauma, ovvero un trauma cranico, al bacino e al polso destro“, con “microfratture composte all’anca e al polso“.

Ancora Di Prinzio: “Abbiamo eseguito una Tac total body, chiesto una consulenza neurologica, suturato la ferita sulla fronte. Non è emerso nulla di grave”.

Secondo il medico, Noemi “è stata molto fortunata”. “Con una caduta da quell’altezza e di peso, poteva andare molto, molto peggio”, ha aggiunto.

Perché Noemi deve fermarsi un mese

In seguito all’incidente, Noemi dovrà osservare un periodo di riposo di quattro settimane.

Il medico che l’ha curata, a tal proposito, ha spiegato: “Per il bacino serve un mese di riposo assoluto a mobilità ridotta, per intenderci dal letto alla poltrona. Per la distorsione e microfrattura del polso le abbiamo già fatto indossare un tutore e lo dovrà tenere per una ventina di giorni. Lo stesso tempo che è necessario per il collare cervicale”.

Di Prinzio ha riferito che le microfratture all’anca e al polso riportate dalla cantante nella caduta dal palco “non necessitano di intervento chirurgico”.

Sospeso il tour di Noemi: quali concerti “saltano”

Il tour di Noemi, dopo la caduta dal palco durante il concerto a San Salvo Marina, in provincia di Chieti, è stato momentaneamente sospeso.

I concerti che “salteranno” a causa dell’infortunio subito dalla cantante sono i seguenti:

26 luglio 2026 a Iglesias;

31 luglio 2026 a Aidone;

1 agosto 2026 a Zafferana Etnea;

3 agosto 2026 a Circello;

8 agosto 2026 a Riccione;

10 agosto 2026 a Marina di Pietrasanta;

13 agosto 2026 a Balsorano;

14 agosto 2026 a Sirolo.

L’ironia di Noemi sui social

L’incidente non ha tolto a Noemi la voglia di ridere e scherzare. La cantante ha condiviso il video della sua caduta dal palco, con la scritta: “Quando guardi un video motivazionale e finalmente decidi di buttarti in qualcosa“.