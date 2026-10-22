Come sta oggi Vittorio Sgarbi, la figlia Alba lo trova mentre legge un libro e apre alla sorella Evelina

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Alba, la figlia di Vittorio Sgarbi, è arrivata da Tirana in Albania a Roma per andare a trovare il padre in ospedale. La donna ha detto di aver trovato il critico d’arte in condizioni migliori rispetto all’ultima volta. Interpellata dai giornalisti sul rapporto con la sorella Evelina, ha risposto che lei è disponibile a incontrarla e tornare a parlarsi.

Alba sulle condizioni di Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. La figlia Alba, che vive in Albania, è andata a trovarlo in ospedale.

La donna ha ricordato che l’ultima volta che aveva visto il padre “era in condizioni critiche“, mentre ora “sta meglio, l’ho trovato che leggeva un libro”.

“Prima era intubato, non riusciva a parlare – ha spiegato – a respirare da solo, ma adesso l’ho trovato molto meglio. Riesce a respirare da solo, l’ho trovato bene”.

Alba sul rapporto difficile con la sorella Evelina

Alba ha aggiunto che il padre è circondato da persone che gli vogliono bene come “Sabrina, la zia” e tanti altri.

Da quando la donna ha mostrato rispetto e gratitudine nei confronti di Sabrina Colle, compagna storica di Vittorio Sgarbi, si sono però interrotti i rapporti con la sorella Evelina.

La stessa Alba ha confermato di non parlarci da un anno e di non sapere cosa pensare sulla situazione, probabilmente ipotizza che la sorella si sia “creata un’idea che è sbagliata“.

Alla domanda se sarebbe disponibile a rivedere Evelina, magari lì in ospedale dal padre, la donna ha confermato che le farebbe piacere e che “anche a papà farà piacere che tutti i figli sono uniti e che lo aspettano”.

Le parole di Evelina contro i fratelli

Al contrario, Evelina sempre di parere opposto ad Alba. La donna ritiene “allucinante far passare che lui adesso stia benissimo che sia in totale ripresa, non sarebbe ancora qui (in ospedale, ndr)”.

“Io mi metterei una mano sulla coscienza fossi in loro a dire queste cose prima di parlare e fare quelli che sta meglio chiamare al miracolo perché fa comodo far passare questa verità”, ha detto.

Riguardo ai fratelli, la donna crede che ci sia un “palese accanimento” contro di lei. “Mi ostacolano sempre”, ha spiegato.

“In poche parole, non voglio neanche averlo io, con le persone così, un rapporto. Mi dispiace perché sono la mia famiglia, ma non voglio neanche averlo”, ha aggiunto. Poi Evelina ha affermato che, forse riferendosi ad Alba, la filmava col telefono replicando alla sorella “mi filmi pure tanto non ho niente da nascondere io”.

Non sembra quindi che da parte della terzogenita ci sia la volontà di ricucire il rapporto con i fratelli maggiori.